水警夫婦冰島自駕遊墮兩米深河流一死一傷　據報不涉酒後駕駛或超速

消息指，兩名任職水警警員的港人早前往冰島外遊，當地時間周二(24日)自駕遊期間遇上交通意外。據報，兩人為夫妻關係，當中負責駕駛、隸屬水警北分區的34歲男方傷重身亡，駐守水警訓練學校的35歲女方則重傷入院。

據冰島警方向傳媒表示，冰島北部市鎮斯卡加斯特倫(Skagaströnd)在當地時間周二下午2時許發生嚴重交通意外，一輛租賃私家車在一處礫石路行駛期間，懷疑失控墮河。救援人員接報趕赴現場時，車輛已淹沒在兩米深河水，司機被救出時已當場證實死亡，女乘客則送往阿克雷里(Akureyri)一間醫院治理。

當地警方正調查事件，又感謝在場提供協助的途人。事發現場時速限制80公里，當地警方透露，暫時沒有證據顯示事件涉及醉酒駕駛或超速，又稱當時天色清朗、沒有下雪，惟路面或因沙石而變得光滑，繼而打滑肇禍。

警方表示非常難過

警方回覆《am730》查詢時表示，對兩名警務人員在外地離世及受傷感到非常難過，已向相關人員的家人表示深切慰問，並會與他們保持緊密聯絡，提供一切適切的協助。 入境處回覆指，接獲求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐冰島大使館了解情況，並按當事人及其家屬意願提供適切意見及可行的協助，處方會繼續與當事人及其家屬、公署和大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件。