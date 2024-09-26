水警夫婦冰島自駕遊遇車禍 丈夫不幸離世妻重傷

據了解，兩名水警在冰島外遊期間發生致命交通意外，一死一傷。冰島傳媒報道，北部市鎮斯卡加斯特倫在當地周二下午2時許，有一輛租賃私家車於礫石路行駛期間，疑在路面打滑失控墮進兩米深的河流。救援人員趕抵後，證實司機已經死亡，女乘客則送往阿克雷里(Akureyri)一間醫院治理。

當地警方透露，事發現場時速限制80公里，暫時無證據顯示事件涉及醉酒駕駛或超速，又稱當時天色清朗、沒有下雪，惟路面或因沙石而變得光滑。消息指，離世的是34歲水警北分區男警，其35歲駐守水警訓練學校的妻子則重傷。本港警方回覆查詢指，對兩名警員在外地離世和受傷感到非常難過，已向他們家人表示深切慰問，將提供一切適切協助。入境處證實接獲求助，即時透過外交部駐港特派員公署和中國駐冰島大使館了解情況，並按當事人及家屬意願提供適切意見及協助。