水警女總督察林婉儀殉職　遺產執行人指警疏忽入稟索償

水警總區女總督察（追授）林婉儀，於2021年9月25日在沙洲對開執勤期間，追截走私船時墮海殉職。在事隔近3年後，林的遺產執行人於周二（17 日）入稟高等法院，指林涉及的墮海意外是由警務處疏忽所致，向警務處處長索償。入稟狀並沒有透露索償金額。法庭已排期於2025年3月7日作首次提訊。

原告是死者林婉儀的遺產管理人林添保，被告為警務處處長，並由律政司代表。入稟狀指，出任高級督察的死者於2021年9月25日，在沙洲西南水域對出執勤時，乘坐的水警快艇在沙洲對開和另一走私船隻發生碰撞，林婉儀墮海失蹤，其屍體在同月27日被發現於大嶼山二澳對開海面飄浮，終年37歲，並獲追授榮譽總督察職銜及金英勇勳章。原告認為意外因警方疏忽、違反謹慎和法定責任和僱傭合約所致，因此入稟向警方索償。