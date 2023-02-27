水警殉職｜涉網上留言稱女警「抵死」　前警員煽動罪成還押

水警總督察(追授)林婉儀前年追截一艘走私船時墮海，其後證實殉職。時任男警涉在警方facebook留言表示「抵死」，被控一項作出具煽動意圖的作為罪，他早前否認控罪，案件今日(27日)在西九龍裁判法院裁決。裁判官香淑嫻裁定他罪名成立，將案件押後至本周六(3月4日)求情，期間被告須還押。

被告崔駿民(26歲，報稱無業)，被控一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」。控罪指，他在2021年9月25日至2021年9月28日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的行為，即在Facebook發布公開陳述，意圖引起憎恨或藐視香港特區政府或激起對其離叛，引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，或引起香港居民間的不滿或離叛。

控方指，被告在「香港警察」fb帖文下，發布「水記女幫板應該死左喇」、「不過係抵死」等留言，並轉發有關林婉儀失蹤的新聞，稱「最好就死X埋啦」、「希望有得認魚啦」、「狗官死一個點夠」等。

官斥 留言涼薄狠毒

裁判官香淑嫻判刑時，指斥被告留言涼薄、狠毒，批評他與死者互不相識，但對她語帶譏諷，並以「狗官」形容警官，顯然對警方懷有憎恨和藐視，故裁定他罪成。被告早前出庭自辯時曾解釋，是警方部署不當導致林婉儀死亡，為她感到不值，所以發晦氣「講反話」發洩情緒。