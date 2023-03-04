熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 尖沙咀大火 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2023-03-04 17:02:00

水警殉職｜留言「抵死」前警員還押至20日判刑　官明言必須判監

分享：
留言女水警殉職「抵死」前警員還押至20日判刑，官明言必須判監。(資料圖片)

留言女水警殉職「抵死」前警員還押至20日判刑，官明言必須判監。(資料圖片)

水警總督察(追授)林婉前年追截一艘走私船時墮海，其後證實殉職。時任男涉在警方facebook留言表示「抵死」，被控一項作出具煽動意圖的作為罪，他早前否認控罪，上月底被裁定罪名成立辯方今日於西九龍裁判法院求情，署理主任裁判官香淑嫻決定先提取被告的背景報告，將案押後至320日判刑，期間被告續還押。

被告崔駿民(26歲，報稱無業)，被控一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」。控罪指，他在2021925日至2021928日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的行為，即在Facebook發布公開陳述，意圖引起憎恨或藐視香港特區政府或激起對其離叛，引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，或引起香港居民間的不滿或離叛。

一名前警員在網上留言稱殉職女警林婉儀「抵死」等，被裁定煽動罪成。圖為意外後警方在沙洲對開海面搜索失蹤的林婉儀。(資料圖片)

一名前警員在網上留言稱殉職女警林婉儀「抵死」等，被裁定煽動罪成。圖為意外後警方在沙洲對開海面搜索失蹤的林婉儀。(資料圖片)

被告母親求情指兒子口不擇言肇禍

辯方求情時呈上3封求情信，當中包括2名現職警員的被告友人及被告母親。辯方指被告母親長居內地，因疫情2年沒有見過被告，今親自到庭支持被告，且想不到竟在法庭再見兒子。辯方又引述被告母親求情信指兒子是口不擇言，沒有仔細考慮便口出狂言，說出涼薄及黑心說話招致是次禍害。辯方指希望裁判官考慮被告是在特殊情況下犯案，希望可判處被告緩刑。裁判官認為不合適，並指必須判處監禁。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受