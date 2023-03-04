水警殉職｜留言「抵死」前警員還押至20日判刑　官明言必須判監

水警總督察(追授)林婉儀前年追截一艘走私船時墮海，其後證實殉職。時任男警涉在警方facebook留言表示「抵死」，被控一項作出具煽動意圖的作為罪，他早前否認控罪，上月底被裁定罪名成立，辯方今日於西九龍裁判法院求情，署理主任裁判官香淑嫻決定先提取被告的背景報告，將案押後至3月20日判刑，期間被告續還押。
被告崔駿民(26歲，報稱無業)，被控一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」。控罪指，他在2021年9月25日至2021年9月28日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的行為，即在Facebook發布公開陳述，意圖引起憎恨或藐視香港特區政府或激起對其離叛，引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，或引起香港居民間的不滿或離叛。
被告母親求情指兒子口不擇言肇禍
辯方求情時呈上3封求情信，當中包括2名現職警員的被告友人及被告母親。辯方指被告母親長居內地，因疫情2年沒有見過被告，今親自到庭支持被告，且想不到竟在法庭再見兒子。辯方又引述被告母親求情信指兒子是口不擇言，沒有仔細考慮便口出狂言，說出涼薄及黑心說話招致是次禍害。辯方指希望裁判官考慮被告是在特殊情況下犯案，希望可判處被告緩刑。裁判官認為不合適，並指必須判處監禁。