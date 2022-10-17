水警殉職｜26歲前男警涉發表煽動言論 辯方：非自願提供密碼

水警林婉儀去年9月在沙洲執勤期間墮海身亡，26歲時任男警涉在facebook發表對林婉儀殉職的仇恨言論，被控作出一項或多項具煽動意圖的行為罪。案件今於西九龍裁判法院開審，法庭先處理特別事項爭議。

26歲被告崔駿民被控於2021年9月25日至9月28日期間在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在facebook發表公開陳述，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛，引起對香港司法的憎恨，藐視或激起對其離叛，或引起香港居民間的不滿或離叛。

辯方：整個調查過程無人向被告施行警誡

辯方反對被告兩部手機的電子內容呈堂，理由是被告在非自願的情況下向警方提供手機密碼。辯方指，被告案發時為馬鞍山警區軍裝小隊成員，他去年9月28日當值完畢後，返回警署時，遭3名警員以他違反紀律為由，要求交出電話。被告詢問違反紀律的原因，其中一人、即隸屬新界南總部重案組的偵緝警長33318便以上司身分，下令被告服從，否則加控他一項違反指令。

辯方續指，警員之後再要求被告交出其他電子產品，被告遂交出另一部手機，並非自願地提供兩部電話的密碼。翌日，被告因違反紀律被停職，警方將兩部電話交還，而整個調查過程中，無人向被告施行警誡，或向他解釋可保持緘默。