水警海關聯合反走私截內地漁船，檢4900萬元私煙拘4男。

警方及海關於前日（3日）晚上進行聯合行動，偵破一宗海上走私香煙及非法入境的案件。

警方表示，近期留意到有不法分子透過水路偷運未完稅香煙來港，以逃避港府徵收的煙草稅項，遂聯同海關在反走私聯合行動中，加強打擊走私香煙。至前日（3日）晚上，警方及海關進行聯合行動，於香港南面水域一帶採取行動，其間發現一艘可疑漁船由內地進入香港南面水域，並往北方向行駛。

水警小艇分區人員隨即調派船隻前往截查，並於晚上約8時10分，在南丫島西北面約0.5海浬的海面截停該漁船，並在船上發現2名內地男子和2名非華商男子，年齡介乎24歲至41歲，並在船艙和甲板檢獲大量私煙，經調查後以涉嫌「非法入境」及「輸入未列倉單貨物」罪拘捕4人。其中一名39歲內地男子亦涉嫌「協助及教唆他人非法入境」被捕。