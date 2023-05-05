水警海關追截走私快艇　檢2100萬元鹿茸拘兩內地男

至約8時半，發現一艘可疑的船進入西部水域，以時速約17浬駛向屯門爛角咀，靠近龍鼓上灘約20分鐘後離開，高速向內地駛走。水警小艇分區船隻上前截查，發現涉事船隻是有頂蓬的快艇，船上有兩名男子及大量貨物，懷疑正在走私。快艇發現水警船後，高速駛向香港邊界，水警追截約3分鐘後，在爛角咀西南約1浬截停快艇，當時快艇尚有0.7浬便離開香港水域。

水警總區署理高級警司（行動）何月恒表示，水警與海關經一段時間觀察及情報搜集，發現有不法分子入夜後在香港西部水域走私。水警小艇分區、港外警區特遣隊和水警西分區，與海關海域聯合特遣隊，昨晚（4日）在香港西部水域採取行動，於陸上埋伏。

兩名內地男子被捕

水警其後在快艇發現43箱懷疑走私鹿茸，共重約1.6噸，市值約2,100萬元。並以涉嫌「企圖輸出未列倉單貨物」及「非法入境」拘捕船上兩名分別38歲及45歲的內地男子，目前正被扣查。案件交由海關繼續跟進。

檢獲的鹿茸未經加工 以紙箱及膠紙密封

海關海域調查組指揮官林達科指出，今次是海關首次截獲海上走私單一貨種案件，檢獲的鹿茸未經加工，以紙箱及膠紙密封，相信是走私分子希望避免鹿茸遭海水沾濕。他估計涉案鹿茸原本會先走私到內地，再轉售圖利，連同估計可逃避約400萬元內地稅款，一旦成功走私，將可獲可觀利潤，構成極大誘因令走私分子冒險以快艇犯案。現正追查涉案鹿茸的來源，並已聯絡漁護署，稍後安排檢驗該批鹿茸，以確定鹿的品種。

根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。