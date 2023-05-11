水頭村14個月女嬰死亡父母認虐兒各判囚3個月 官：本案屬悲劇

去年八鄉水頭村一對夫婦，信奉基督教靈恩派，認為14個月大女嬰遭邪靈附身致不適，為女兒作驅魔儀式達11小時，為女兒「驅鬼」，希望能令女兒復活，怎料女兒最終死亡。警方其後上門調查時發現夫婦赤裸地上，而女嬰陳屍睡房角落，法醫無法確認死因。父母原被控謀殺罪，獲改控虐兒後雙雙認罪。裁判官黃士翔今午於粉嶺裁判法院判刑2人監禁3個月。

33歲馬來西亞籍男被告林道升及32歲女被告陳昭彤，承認於2022年6月1日在新界八鄉錦田水頭村某單位，身為超過16歲而對一名14個月大的女童負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略該女童，其方式相當可能令到該女童受到不必要的健康損害。

辯方求情指 二 人喪女打擊重大

辯方大律師查錫我引述報告不建議33歲馬來西亞籍男被告林道升住院接受精神科治療，二人感化、背景報告均內容正面，指二人毋需接受感化監管，可以自行跟進精神科治療及心理輔導，故不建議感化令。查錫我求情指本案屬悲劇，無人欲見，二人喪女打擊重大，結案後需接受創傷輔導，而此前夫婦二人已分別還押了335日及271日，望法院仁慈處理，助二人改過自新。