日本開關｜永安東京輕井澤7天團10999元起 推多個「重新喜行」賞花之旅

日本放寬入境旅遊限制，旅行社久旱逢甘露，闊別「家鄉」2年多的港人也或急不及待。繼縱橫遊、EGL 東瀛遊後，永安旅遊也推出「重新喜行」日本旅行團，7至8天「東京、輕井澤」或「新瀉、群馬之旅」最快6月24日出發，團費最低10,999起，旅客亦可選購7晚回港檢疫酒店連早午晚3餐，以「北海道、、東京繽紛夏日7天之旅」($15,699)為例，加購檢疫酒店團費每位19,999元起。
包檢疫酒店團有機會住皇悅、機場富豪或同級酒店
據永安旅遊網站介紹，目前有8個日本旅行團選擇，其中3個為包括檢疫酒店旅行團套餐，最早6月24日出發，下一團則顯示7月1日出發，另外部分團則最早6月29日出發。團費由10,999元起至21,999元起(包檢疫酒店)，包檢疫酒店最低團費為北海道、東京7天團(18,699元起)。多個行程把握花季，到訪多個賞花景點，例如河口湖八木崎公園和大石公園的薰衣草祭、北海道富田花園的彩虹花海和美瑛「四季彩之丘」等賞花勝地，讓港人重拾「返鄉下」盡情賞花打卡的喜悅。而檢疫酒店則有機會入住銅鑼灣Empire Hotel(皇悅酒店)或Regal Airport(香港富豪機場酒店)或同級的指定檢疫酒店)。
所有行程工作人員(領隊、導遊及司機)均已完成接種疫苗，每天會為旅客提供快測包等「七大安心出行保障」。旅遊保險方面，永安旅遊將會推出額外付費附加保障，承保因新冠病毒引致的相關保障。
「七大安心出行保障」：
- 工作人員（領隊、導遊及司機）均已完成接種疫苗
- 每天為旅客提供快速抗原測試
- 於旅遊車提供量度體溫設備、防疫口罩、消毒濕紙巾及酒精搓手液
- 旅遊車每天均會進行消毒及清潔
- 旅遊巴入座率不超過70%
- 用餐時只安排與同行親友同桌
- 悉心安排回港前核酸檢測場所及所需檢測之費用
產品：【重新喜行】日本小型旅行
- 價錢：每位$10,999起
- 詳情：https://hk.wingontravel.com/3xaZ9lR
- 查詢：2928 8882
EGL東瀛遊北海道任食蜜瓜團最平1.6萬元
EGL東瀛遊亦已推出日本北海道旅行團，10人成行，最早6月22日出發，另有25日及7月23日出發旅行團，包7天返港隔離檢疫酒店團費19,999元起。若團友已有心水隔離酒店，則可獲退4,130元，即團費約為15,869元。6至7月正值薰衣草花期及水果當造季節，可到到富良野美瑛花田，亦可以到當地任食北海道赤肉蜜瓜。執行董事禤國全提到日圓滙率跌空六算，提提欲返鄉團友唱定日圓。他又透露，會積極向航空公司爭取東京及大阪以外機位直航航班。
目前東瀛遊往北海道、東京的7天旅行團，會選乘ANA航空，行程首天由東京轉飛北海道札幌，，走訪北海道兩大賞花人氣勝地，欣賞富良野花田及美瑛薰衣草靚景；前往開名世界、首屈一指的熱門景點白金青池；探秘東京人間仙景、世外桃源之稱的奧多摩湖。全程只搬2次酒店，入往2晚讓旅客有充裕時間享用酒店溫泉設施外，更會連住2晚札幌市中心及東京新宿京王酒店, 方便以唱定的低日圓行街購物。