汀九橋墩「貓塗鴉」被消失 管理公司：顧及公眾安全

來自俄羅斯的塗鴉藝術家Vladimir Boldyrev最近在本港多個地方製作大型塗鴉，吸引不少市民慕名觀賞和「打卡」。惟繼大帽山石屋外的「貓塗鴉」遭破壞，另一幅位於汀九橋橋墩的「貓塗鴉」昨亦「被消失」。負責管理的三號幹線(郊野公園段)有限公司證實，為顧及公眾安全，昨晨派員覆蓋有關塗鴉，又提醒市民不要隨意在收費區內塗鴉，一經定罪，將被罰款。

俄羅斯塗鴉藝術家Vladimir Boldyrev上月在近屯門公路的汀九橋橋墩繪畫大型「貓塗鴉」。據網民分享，塗鴉位置距離汀九村僅15至20分鐘步距，附近亦有車路，私家車可駛至塗鴉附近位置，故吸引不少市民和行山客慕名觀賞和「打卡」。由於貓頭頂繪上螢光皇冠，有網民將牠命名為「皇冠貓」或「螢光貓」；亦有網民以地點命名為「汀九貓」。

惟有市民發現，昨早有人員到汀九橋橋墩，用白油遮蓋「貓塗鴉」。Vladimir其後亦透過其Instagram帳戶轉發作品被遮蓋的訊息，慨嘆該幅作品已存在13天，再沒有「貓塗鴉」了，又道自己畫作被認為危險，「多謝晒。」

三號幹線(郊野公園段)有限公司回覆本報查詢指，大欖隧道收費區內近屯門公路的汀九橋橋墩，屬於其公司的財物，並由其管理。該公司指，今年11月下旬，有關橋墩出現一幅大型塗鴉，吸引不少市民前往參觀及拍攝。然而，前往該橋墩的路段崎嶇不平，為顧及公眾安全，該公司決定於昨天早上派出工作人員到上址覆蓋有關塗鴉。

該公司又忠告市民，不要隨意在收費區內塗鴉，並引用大欖隧道及元朗引道附例第23條，任何人士不得損壞或污損本公司的任何財物，一經定罪，將被罰款。

