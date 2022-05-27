求職騙案｜兩男女應徵「網上刷單員」被呃逾50萬

警方昨日分別接獲一男一女報案，指早前在網上求職群組內收到招聘廣告，對方聲稱透過擔任「網上刷單員」，於購物平台以點擊購物推高商家名氣，則可賺取佣金，兩人不虞有詐，按對方指示存款到指定銀行戶口後，對方就失去聯絡，受害人懷疑受騙報警求助。

警方表示，昨日分別接獲一名30歲姓林的本地男子，以及25歲姓陳的本地女子報案。其中，男受害人收到隨機WhatsApp短訊，對方聲稱透過擔任「網上刷單員」，於購物平台以點擊購物推高商家名氣，則可賺取佣金。受害人遂按指示，多次將合共約14萬元存入對方指定的4個銀行戶口，以作平台購物。騙徒曾向受害人發還約1萬元佣金後，便與受害人失去聯絡。受害人懷疑受騙，遂報案。人員經初步調查，案件列以欺騙手段取得財產，交由深水埗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。案件中，受害人損失共約13萬元。

兩受害人均曾獲發還佣金

女受害人則據指在加入「求職群組」後看到招聘廣告，按對方指示，多次將合共約42萬元存入對方指定的9個銀行戶口，以作平台購物。騙徒曾向受害人發還約2,000元佣金後，便與受害人失去聯絡。受害人懷疑受騙，遂報案。人員經初步調查，案件列以欺騙手段取得財產，交由旺角警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。案件中，受害人損失共約41.8萬元。

警方提醒市民，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易熱線一八二二二」。



