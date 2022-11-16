求職騙案｜港澳聯合行動打擊網上求職騙案拘56人 騙款超過700萬港元

警方東九龍總區、網絡安全及科技罪案調查科聯同澳門司法警察局於本月9日至15日，展開打擊網上求職騙案的「傲陽行動」，成功瓦解一個活躍於兩地的詐騙集團，並以「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪拘捕56人，年齡介乎18至65歲，包括3名骨幹成員，涉及兩地共131宗求職騙案，損失金額超過700萬港元。

警方指，騙徒會在通訊軟件、祉交媒體發出大量招聘廣告，坐稱請「跟單員」、「線上行政助理」，一般強調零經驗、在家工作都可以有高薪厚職。騙徒亦會假冒真實的網購平台，並製作假網站或假 Apps，稱替其進行網上推廣。受聘人會被指示假扮買貨，以營造提升網店銷量的效果。骗徒弊稱只需將指定貨品加入平台購物車，截圖作實，並把款項存入指定銀行戶口，便可連本帶佣金賺回。在首一兩次的「刷單任務」中，受聘人或會收回小量款項及佣金，從而放下戒心信以為真，但當刷單交易金額變得愈來愈大，騙徒便會以不同藉口拒絕發還本金和佣金，甚至要求受聘人進行更大額購物方可取回全數款項，最後令受聘人越陷越深，最終招致損失。

詐騙集團操控多個傀儡戶口 犯罪得益超過2億港元

被捕人中有3名人士是詐騙集團的骨幹成員，分別擔當不同角色。他們會先在網上求職平台刊登「網上刷單員」廣告，誘騙受害人受聘進行刷單，向受害人提交指定的銀行帳戶給他們匯款；其他兩名骨幹人士，負責招募和操控傀儡戶口，待受害人匯款後，利用網上銀行匯走騙款及清洗犯罪得益。該集團聘用其餘被捕人充當傀儡戶口持有人，他們曾借出個人銀行戶口協助詐騙集團收受騙款以换取報酬。警方調查顯示，這集團操控多個傀儡戶口，涉及超過2億港元的犯罪得益。