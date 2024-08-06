江旻憓任馬會對外事務助理經理 8.11履新

港隊女子重劍代表江旻憓在巴黎奧運奪金後，突宣布告別全職劍擊運動員生涯，期待有新職業發展「回饋香港」，同時為設立她的慈善基金做好準備，她將在周六(10日)舉行的「青年發展高峰論壇」擔任演講嘉賓。
香港賽馬會公司事務執行總監譚志源今日(6日)下午於facebook公布，江旻憓加入香港賽馬會公司事務部，她將於本月11日履新，任職對外事務助理經理。據了解，江旻憓在奧運前已進行了相關職位的面試。
譚志源非常高興Vivian被馬會的宗旨與核心價值吸引，她渴望貢獻社會的心亦與馬會的理念一致，相信Vivian定會在馬會盡展所長，開展事業新篇章。譚表示，Vivian將參與不同工作範疇，協助推行一系列項目，涵蓋社會公益、青年事務及體育發展等；她同時兼顧公司事務執行總監與各界持份者聯繫的工作。
江旻憓曾在2021年接受馬會刊物《駿步人生》訪問，當時主持便是「未來上司」譚志源，江旻憓即場指導譚志源打劍，訪問中又談及在疫情下的訓練和生活，同時談及對未來的規劃。
周六青年發展論壇演講
江旻憓將在周六(10日)舉行的「青年發展高峰論壇」擔任演講嘉賓。演講的部分為下午4時至4時45分的專題論壇（三），題目為「培育青年正向思維 共創美好明天」，她會與「新上司」譚志源、民青局副局長梁宏正及體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛等人一同演講。專題論壇會探討培育青年正向思維的重要性；慈善和義務工作對青年的影響；如何培養青年的品格、同理心和對社會的責任感；政府、商界及民間機構的合作在推動全面青年發展中的重要性。演講嘉賓亦將分享他們克服逆境的人生經驗，以及如何通過紀律、堅持和毅力實現成功的故事，啟發青年培養積極正面的人生觀。