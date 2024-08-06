江旻憓任馬會對外事務助理經理 8.11履新

港隊女子重劍代表江旻憓在巴黎奧運奪金後，突宣布告別全職劍擊運動員生涯，期待有新職業發展「回饋香港」，同時為設立她的慈善基金做好準備，她將在周六(10日)舉行的「青年發展高峰論壇」擔任演講嘉賓。

香港賽馬會公司事務執行總監譚志源今日(6日)下午於facebook公布，江旻憓加入香港賽馬會公司事務部，她將於本月11日履新，任職對外事務助理經理。據了解，江旻憓在奧運前已進行了相關職位的面試。

譚志源非常高興Vivian被馬會的宗旨與核心價值吸引，她渴望貢獻社會的心亦與馬會的理念一致，相信Vivian定會在馬會盡展所長，開展事業新篇章。譚表示，Vivian將參與不同工作範疇，協助推行一系列項目，涵蓋社會公益、青年事務及體育發展等；她同時兼顧公司事務執行總監與各界持份者聯繫的工作。