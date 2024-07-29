江旻憓將獲600萬獎勵 李家超視像祝賀奪金

香港劍擊代表江旻憓在奧運女子重劍個人賽奪金，特首李家超在出訪東盟三國前與江旻憓視像通話，向她表達他和全港市民熱烈的祝賀；又讚揚江旻憓落後時仍保持冷靜，一分一分追上來，最後以「決一劍」勝出比賽，盡顯不會放棄的香港精神。
李家超在機場見傳媒時，再次熱烈祝賀江旻憓為香港帶來首面巴黎奧運金牌，「旻憓，你完美咁打出不會放棄嘅『香港精神』，你打得好好睇」，形容自己及港人都看到和感受到她的心意；中大校長段崇智亦祝賀正攻讀法律博士的江旻憓奪金。
應家柏讚展現「我做得到」精神
香港賽馬會今年加大「優秀運動員獎勵計劃」的獎金，其中個人金牌獎金增至600萬元，換言之江旻憓已同時穩奪該筆巨額獎金，馬會行政總裁應家柏亦在網誌讚揚江旻憓充分展現了香港「我做得到」精神。
獎勵計劃列明，在個人賽事奪得金、銀、銅牌和第四名的運動員，分別可獲600萬元、300萬元、150萬元和75萬元獎金，而團體賽的獎金相應為1,200萬元、600萬元、300萬元和150萬元。
奪牌運動員終生免費搭港鐵
港鐵在恭喜江旻憓奪金的同時，宣布將會向所有在今屆巴黎奧運和殘疾人奧運會中奪得獎牌的本地運動員，包括江旻憓，送贈終身免費任搭港鐵車票，希望他們繼續努力再創佳績。
此外，多間品牌推出特別優惠慶祝港隊奪金，包括香港快運推出1元峴港機票、百佳超級市場舉行換領電解質運動飲品活動等。