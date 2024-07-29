江旻憓將獲600萬獎勵 李家超視像祝賀奪金

香港劍擊代表江旻憓在奧運女子重劍個人賽奪金，特首李家超在出訪東盟三國前與江旻憓視像通話，向她表達他和全港市民熱烈的祝賀；又讚揚江旻憓落後時仍保持冷靜，一分一分追上來，最後以「決一劍」勝出比賽，盡顯不會放棄的香港精神。

李家超在機場見傳媒時，再次熱烈祝賀江旻憓為香港帶來首面巴黎奧運金牌，「旻憓，你完美咁打出不會放棄嘅『香港精神』，你打得好好睇」，形容自己及港人都看到和感受到她的心意；中大校長段崇智亦祝賀正攻讀法律博士的江旻憓奪金。