江旻憓履新馬會職務　冀學做慈善報答大眾支持

巴黎奧運重劍金牌得主江旻憓日前宣布加入馬會，任職對外事務助理經理。江旻憓今日(11日)正式履新，並隨「共創明『Teen』計劃」杭州學習團出發到當地考察。她今日出發前在機場表示，感謝馬會給予機會；又指在馬會工作和學習如何做慈善，是報答大眾支持的最好方法。
江旻憓表示，得到很多人幫助才幸運奪得奧運冠軍，唯一要做是想辦法貢獻社會，報答大家的支持和鼓勵，最好方法是在馬會工作和學習如何做慈善，她感謝馬會給予機會，笑言運動員不需要休息，期待盡快工作，又指已經退出體院全職運動員。被問到網上流傳的碩士論文是否全部出自於她，江旻憓回應指，論文有指導老師。
譚志源：工作包括推動青年發展和慈善傳訊
馬會事務執行總監譚志源歡迎江旻憓加入馬會，強調完全根據人事招聘程序。他解釋今年初打算增強對外事務部工作，其後在公開招聘時接到江旻憓申請，並通過筆試和面試，表現優秀，因此原則上取錄她，但由於對方很快要準備奧運，直到奪金後才再次確認願意加入馬會。
譚志源又說，江旻憓工作主要是聯繫政府、政黨、立法會、區議會和地方團體等持分者，關注的範疇包括推動青年發展、體育發展和社會公益，特別是慈善傳訊工作。對於社會上有不同意見，他表示接觸到的絕大部分意見都是為江旻憓感到開心，亦留意到特區官員基本上一致表示支持。
譚志源說，問過江旻憓是否需要多作休息才上班，但形容完全低估精英運動員的堅強意志和超人體力，對方說可以馬上上班，經商量後選擇在杭州學習團出發日，作為首日上班的切入點。