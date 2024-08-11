江旻憓履新馬會職務　冀學做慈善報答大眾支持

巴黎奧運重劍金牌得主江旻憓日前宣布加入馬會，任職對外事務助理經理。江旻憓今日(11日)正式履新，並隨「共創明『Teen』計劃」杭州學習團出發到當地考察。她今日出發前在機場表示，感謝馬會給予機會；又指在馬會工作和學習如何做慈善，是報答大眾支持的最好方法。

江旻憓表示，得到很多人幫助才幸運奪得奧運冠軍，唯一要做是想辦法貢獻社會，報答大家的支持和鼓勵，最好方法是在馬會工作和學習如何做慈善，她感謝馬會給予機會，笑言運動員不需要休息，期待盡快工作，又指已經退出體院全職運動員。被問到網上流傳的碩士論文是否全部出自於她，江旻憓回應指，論文有指導老師。