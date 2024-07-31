江旻憓張家朗奪金效應 劍擊學校查詢急增

劍擊學校「劍擊Formula」創辦人兼教練郭灝天(Tin Sir)表示，兩位香港運動員奪金後，氣氛明顯更熱烈，學校接獲的查詢數字也「誇張咗」；平日學校社交平台Facebook的流量及查詢分別約幾百及幾十個訊息，但自從江旻憓及張家朗奪金後，流量增至十多萬，查詢訊息亦增至幾百個。適逢暑假，課程已非常緊密，近日更將僅餘的空缺完全填滿，難以再接收新學員。

今屆奧運已先後有兩位香港劍擊運動員奪金，再次令市民對劍擊運動產生極大興趣。有劍擊學校透露，近日收到的課程查詢數字增幅「誇張咗」，當中包括家長為子女查詢，甚至成年人查詢；又提醒家長勿因熱潮為子女報讀，應關注他們的真正興趣，才能持久學習，打出成績。

有成年查詢者想入港隊參賽

他說，在眾多訊息中，大部分是家長為子女查詢，「我個小朋友幾多歲，可唔可以報讀打劍擊，打比賽呀？」甚至有成年人指：「我三十幾歲人依家先學，可唔可以玩到入港隊去打比賽呀？」

對於初學者未學已想打比賽，Tin Sir認為這也是一件好事，有比賽的目標才會有進步，才會堅持。不過他直言，劍擊裝備的費用不便宜，初學者的全套裝備有平有貴，由2,000元至逾萬元不等，故有興趣報讀人士要有財政預算。

勿追熱潮先了解子女興趣

另外，一般小朋友兩歲多至3歲已可學劍擊，但部分家長或因為熱潮而一窩蜂為子女報讀。Tin Sir強調，家長要了解子女是否有興趣，沒有興趣便難以堅持，一般要打出成績至少需5年時間；若沒興趣的話，小朋友捱不了5年，只會浪費時間及金錢，凡事持久學習才會有成績。