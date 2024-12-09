江旻憓訪問蕭澤頤 一哥：明年4月退休首要陪妻旅行

警務處處長蕭澤頤接受馬會刊物《駿步人生》訪問，與擔任主持人的馬會公司事務執行總監譚志源，以及對外事務助理經理、奧運劍擊金牌得主江旻憓對談，分享36年警隊生涯點滴。蕭澤頤表示自己受警長父親的薰陶，從小立志成為警察。談及明年4月1日退休，他表示退休後首要是陪太太去旅行。 訪問選址在有逾180年歷史、由前中區警署、中央裁判司署及域多利監獄活化而成的「大館」進行。蕭澤頤表示自小喜歡看警匪片，加上爸爸蕭漢澄是警長，他經常聽爸爸說「警察故事」，故在耳濡目染下自己從小立志成為警察。1988年他於英國伯明翰大學畢業，回港後隨即投考見習督察，直至2021年擢升至警務處處長。

蕭澤頤形容爸爸「非常勤力，很有正義感，喜歡幫人，性格率直，退休前仍不停工作」，又指他不做唯命是從的「yes man」，「與上司意見不同一定會說出來」，故自己也倣效父親，鼓勵同事表達意見，自言不是「一言堂」，讓同事感受尊重。 談到警隊生涯36年，蕭澤頤指「每日返工都想捉賊、破案」。不過，過去數十年本港罪案模式不斷改變，由90年代經常發生金行持械行劫，「收到哪裡有劫案，在車上已經要預先穿上避彈衣」，至近年新興罪案冒起，包括假官員騙案等，「有幾次是扮我」。

盛傳「好打得」 蕭否認：我只是喜歡李小龍 對於外界盛傳蕭澤頤「好打得」，他回應說那是誤會，笑言：「我只是喜歡李小龍。」又提到自己是「李小龍迷」，除了警匪片，到戲院看武打片是童年時最喜愛的節目。自己五歲時，爸爸帶他去看《唐山大兄》，自此李小龍便成為他的偶像。 也想當義工 培養年輕人守法意識 蕭澤頤於去年4月已達到退休年齡，但獲延任24個月，以便利警隊管理層順利交接，定於明年4月1日退休。他回想最初認識太太時正是他加入警隊的初期，之後自己全心工作，多年來妻子從沒有怨言，故此他退休後首要是陪太太去旅行。另外蕭澤頤稱自己也想當義工，特別是與年輕人相關的工作，為他們培養守法意識。

