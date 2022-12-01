江澤民四度訪港 主持主權移交 逛商場廣東話與市民交流

江澤民四度訪港，1997年7月1日，以中共總書記、國家主席身份來港A見證主權移交，宣告中國對香港恢復行使主權，中華人民共和國香港特別行政區正式成立，並出席回歸慶典。1998年再到港出席回歸一周年活動，先後到昂船洲檢閱解放軍駐港部隊，又到沙田醫院探訪病人，即席揮毫親題「江澤民，一九九八年七月一日於沙田醫院」書法，之後落區到馬鞍山新港城中心商場與市民交流，吸引數以千計居民歡迎，對市民握手要求，笑言「給你握，不給他握」，再以廣東話說「唔好呀」。他翌日為赤鱲角香港國際機場揭幕，乘搭新機場首班離港飛機離開。

江澤民在國家主席任內，見證香港與澳門回歸。他與本港關係，由「眾裡尋他」到多次「挺董」支持董建華出任特首。他曾4次來港訪問，期間以廣東話與市民交流，在香港特區成立一周年紀念日訪港一次，參觀商場時，與數以百計市民近距離打招呼，盡顯親民一面。早於特區籌備階段，他提出中港「井水不犯河水」，指內地不在港推行社會主義，亦提醒不要藉港衝擊內地制度。

曾出席《財富》全球論壇

在本港經歷亞洲金融風暴期間兩度訪問，江澤民2001年出席《財富》全球論壇，與商界領袖會面，加強推廣本港為亞洲最佳營商之地。2002年則出席本港5周年回歸慶祝活動和第二屆政府就職典禮。

江澤民多次發表「挺董言論」，支持董建華出任和連任特首。1996年回歸在即，江澤民在北京會見特區籌委會，眾裡尋他與董建華握手，董建華即成大熱門當選第一任特首，及後2000年董建華首個5年任期未完、上京述職期間，江被記者問及董先生連任好不好，江以廣東話答「好呀！」2001年底，在董建華政府被抨擊應對亞洲金融風暴不力，江澤民表示「人非完人，金無足赤」，指無人十全十美，「總體上我們認為他(董建華)是好的」，並祝願和相信董建華選連任。

本港制度奉行資本主義而內地則奉行社會主義，在籌備回歸時有人質疑內地干預本港事務，江澤民在1989年六四事件後出任總書記半個月，與基本法草委副主任安子介等本港知名人士會面，提到國際有些人意圖把香港成為顛覆中國社會主義國家、攻擊共產黨領導基地，提到「一國」可以「兩制」，曾向香港代表說過「井水不犯河水」。

澳門1999年政權交接儀式亦由江澤民主持，他向澳門特區政府贈送寫有「開創澳門新紀元」親筆題字卷軸；亦多次讚賞澳門首任特首何厚鏵的表現。在澳門回歸一周年之際江澤民再度訪澳，並在慶祝晚會上主動說要唱歌，先帶領各人共唱《洪湖水浪打浪》，又清唱一曲《教我如何不想她》。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，江澤民推動國家改革開放及強化共產黨地位和管治能力功不可沒，例如2001年推動中國加入世貿組織，令中國經濟有突破性發展改善人民生活水平，又說江澤民一直很關心香港，推動本港回歸和「一國兩制」順利推動；在實踐過程有些偏差時，事態未見嚴重或未有外部勢力介入，香港亦未出現嚴重暴亂，中央當時採較忍耐態度觀望事態發展，盡量不插手本港事務。