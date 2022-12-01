江澤民病逝 享年96歲 中央：不可估量的損失

中共前總書記、國家前主席、中央軍委前主席江澤民，昨日中午在上海病逝，享年96歲。中央發布《告全黨全軍全國各族人民書》(下稱《告人民書》)，形容江澤民是黨、軍、國及各族人民公認「享有崇高威望的卓越領導人」、「中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，『三個代表』重要思想的主要創立者」等，其逝世對黨、軍、國及各族人民來說，是不可估量的損失。國家主席習近平表示沉痛悼念江澤民，並化悲痛為力量，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。特首李家超就江澤民逝世表達深切哀悼。

中共中央委員會、全國人大常務委員會、國務院、全國政協委員會、中共及中國中央軍事委員會，昨共同發布《告人民書》，通告江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，昨日12時13分在上海逝世。治喪委員會由國家主席習近平擔任主任委員，委員則包括國務院總理李克強、政治局常委栗戰書等中央領導機構人員及地方領導人等數百人，香港特首李家超及澳門特首賀一誠，以及香港前特首董建華、梁振英和澳門前特首何厚鏵也在名單內。

港澳中聯辦等地下半旗誌哀

自《告人民書》發布之日起至追悼大會舉行之日，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部，以及香港和澳門中聯辦、中國駐外國使領館，均下半旗誌哀，期間港澳中聯辦和駐外國使領館設置靈堂，供民眾弔唁。按照慣例，中方不邀請外國政府、政黨及友好人士派代表團或代表來華參加悼念活動。

江澤民1926年8月17日在江蘇揚州出生，1946年4月入黨，1947年畢業於上海交通大學電機系，之後進入工廠工作，曾到莫斯科史達林汽車製造廠實習，又曾在第一機械工業部(機械工業部前身)工作時派駐羅馬尼亞。1980年，江澤民出任國家進出口管理委員會、國家外國投資管理委員會副主任兼秘書長，主管並實施廣東、福建特殊政策、靈活措施及試辦經濟特區等開創性工作；1982年起先後擔任電子工業部第一副部長、部長，並在中共十二大當選中央委員。

六四事件後當選中共總書記

1985年，江澤民成為上海市長、市委副書記，兩年後升任書記。《告人民書》讚揚江澤民推動上海改革開放，「推動黨的建設、精神文明建設、社會建設取得重大進步」，並在1989年「春夏之交中國發生嚴重政治風波之際……擁護和執行黨中央關於旗幟鮮明反對動亂、捍衛社會主義國家政權、維護人民根本利益的正確決策，緊緊依靠廣大黨員、幹部、群眾，有力維護上海穩定」。1989年6月下旬的中共十三屆四中全會，江澤民當選中央政治局常委、中央委員會總書記；同年11月兼任中共中央軍委主席，1993年3月再兼任國家主席及國家軍委主席。

《告人民書》提到，上世紀八十年代末九十年代初，國內外發生嚴重政治風波，世界社會主義出現嚴重曲折，中國社會主義事業發展面臨空前巨大困難和壓力，江澤民在堅持維護國家獨立、尊嚴、安全、穩定下，打開中國改革開放、社會主義現代化建設、乃至外交工作的嶄新局面，「黨的十三屆四中全會以來十三年我們黨和國家取得的巨大成就，同江澤民同志作為馬克思主義政治家的雄才大略、關鍵作用、高超政治領導藝術是分不開的」。