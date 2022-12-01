江澤民逝世｜中聯辦設靈堂供弔唁　特首李家超等主要官員下午抵達悼念 (持續更新)

【15:00更新】前國家主席江澤民昨日中午在上海病逝，終年96歲。特區政府今日(1日)起，於主要政府建築物、立法會及司法機構下半旗，包含國旗和區旗，以悼念已故前國家主席江澤民逝世。今日早上，外交部駐港特派員公署、中聯辦等亦下半旗誌哀。另外，根據治喪委員會公布，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部和香港中聯辦、澳門中聯辦、駐外使領館下半旗誌哀。期間，香港中聯辦、澳門中聯辦、駐外使領館設靈堂，接待港澳地區和駐在國弔唁。

中聯辦設靈堂 弔唁需預約持快測陰性結果

根據中聯辦今日發出的公告，為表達對江澤民無比崇敬和深切悼念之情，自12月1日下午至追悼大會舉行之日，香港中聯辦在辦公樓內設靈堂，接受香港地區各界弔唁，時間為每日上午9時30分至12時，以及下午2時30分至5時30分。中聯辦指，各界人士前來弔唁，需提前致電預約，並嚴格遵守特區防疫規定，進入中聯辦大樓使用「安心出行」，出示當天快速抗原檢測結果陰性證明或24小時內核酸檢測結果陰性證明，同時出示「藍碼」及測量體溫，著裝肅穆，不攜帶手袋等物品，全程佩戴N95或以上標準口罩。由於疫情原因，接待人數受限，如未能到現場弔唁，可致唁電、唁函表示悼念之情，亦可到中聯辦大樓外花壇處獻花。

在下午，特首李家超、前特首梁振英、政務司長陳國基、律政司長林定國、財政司長陳茂波、政務司副司長卓永興、律政司副司長張國鈞、財政司副司長黃偉綸、一眾主要官員、行政會議成員葉劉淑儀、陳健波，以及立法會主席等，抵達中聯辦並入內向江澤民遺照三鞠躬，以及表示深切哀悼。