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2022-12-04 15:23:09

江澤民逝世｜北京周二舉行追悼大會 港18區民政事務處指定地點有直播(附地點)

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香港18區民政事務處指定地點直播江澤民追悼大會。

香港18區民政事務處指定地點直播江澤民追悼大會。

前國家主席江澤民追悼大會將於本周二(6日)早上10時在北京人民大會堂舉行。香港十八區民政事務處將於指定地點安排直播追悼大會，方便市民收看。

各指定地點將於當日早上9時半起向公眾開放。

香港18區民政事務處指定地點直播江澤民追悼大會。

香港18區民政事務處指定地點直播江澤民追悼大會。

香港18區民政事務處指定地點直播江澤民追悼大會，詳情如下：


香港島：
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中西區  —    西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓社區會堂
東區    —    北角渣華道123號北角社區會堂
南區    —    奇力灣華貴邨華貴社區會堂
灣仔    —    銅鑼灣銅鑼灣徑20號摩頓臺活動中心

九龍區：
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九龍城    —    紅磡庇利街42號九龍城政府合署7樓
觀塘      —    觀塘秀茂坪邨秀明道100號秀茂坪社區會堂
深水埗    —    南昌街石硤尾邨42座石硤尾社區會堂
黃大仙    —    黃大仙正德街104號黃大仙社區中心
油尖旺    —    油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區：
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離島    —    東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂
葵青    —    葵涌禮芳街2號葵芳社區會堂
北區    —    粉嶺龍峻路6號地下皇后山社區會堂
西貢    —    將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓（高座）3樓會議室
沙田    —    沙田顯和里5號顯徑鄰里社區中心
沙田    —    沙田博康邨博康社區會堂
沙田    —    馬鞍山恆安邨恆安社區中心
沙田    —    沙田上禾輋路一號沙田政府合署四樓433室沙田民政事務處
大埔    —    大埔鄉事會街2號大埔社區中心
荃灣    —    青山公路荃灣段174-208號荃灣多層停車場大廈二樓荃灣民政事務處會議廳
屯門    —    屯門業旺路106號龍逸社區會堂
元朗    —    元朗體育路4號元朗區綜合服務大樓1樓禮堂

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