江澤民逝世｜政府21個社區會堂及活動中心直播江澤民追悼會 (附直播連結)

前國家主席江澤民的追悼大會今日早上10時在北京人民大會堂舉行，全國默哀3分鐘，公共娛樂停止一天。而香港特區政府亦安排直播追悼大會，由9時半起，開放21個社區會堂及活動中心，讓市民收看直播追悼。政府總部亦會直播追悼會，並安排所有政府部門參與。

【江澤民追悼大會直播按此】

法院將休庭3分鐘 行會押後至追 悼大會後舉行

江澤民追悼大會期間，政府部門、立法會、司法機構等同步默哀，屆時法院休庭3分鐘。政府船隻包括水警輪及滅火輪屆時會鳴笛。金紫荊廣場、全港所有政府機構、立法會及司法機構今早已下半旗誌哀，政府舉辦或資助的娛樂及慶祝活動按情況延期或取消。行政會議押後至追悼大會後舉行，特首會前見記者環節取消，官員全日不出席任何娛樂活動。

另外，醫管局大樓及醫院會直播江澤民追悼大會，員工在可行及不影響臨床及病人服務的情況下，站在工作崗位默哀三分鐘。大樓會下半旗誌哀。