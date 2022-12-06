江澤民逝世｜政府21個社區會堂及活動中心直播江澤民追悼會 (附直播連結)

前國家主席江澤民的追悼大會今日早上10時在北京人民大會堂舉行，全國默哀3分鐘，公共娛樂停止一天。而香港特區政府亦安排直播追悼大會，由9時半起，開放21個社區會堂及活動中心，讓市民收看直播追悼。政府總部亦會直播追悼會，並安排所有政府部門參與。
【江澤民追悼大會直播按此】
法院將休庭3分鐘 行會押後至追悼大會後舉行
江澤民追悼大會期間，政府部門、立法會、司法機構等同步默哀，屆時法院休庭3分鐘。政府船隻包括水警輪及滅火輪屆時會鳴笛。金紫荊廣場、全港所有政府機構、立法會及司法機構今早已下半旗誌哀，政府舉辦或資助的娛樂及慶祝活動按情況延期或取消。行政會議押後至追悼大會後舉行，特首會前見記者環節取消，官員全日不出席任何娛樂活動。
另外，醫管局大樓及醫院會直播江澤民追悼大會，員工在可行及不影響臨床及病人服務的情況下，站在工作崗位默哀三分鐘。大樓會下半旗誌哀。
21個指定地點：
香港島
中西區 — 西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓社區會堂
東區 — 北角渣華道123號北角社區會堂
南區 — 奇力灣華貴邨華貴社區會堂
灣仔 — 銅鑼灣銅鑼灣徑20號摩頓臺活動中心
九龍區
九龍城 — 紅磡庇利街42號九龍城政府合署7樓
觀塘 — 觀塘秀茂坪邨秀明道100號秀茂坪社區會堂
深水埗 — 南昌街石硤尾邨42座石硤尾社區會堂
黃大仙 — 黃大仙正德街104號黃大仙社區中心
油尖旺 — 油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心
新界區
離島 — 東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂
葵青 — 葵涌禮芳街2號葵芳社區會堂
北區 — 粉嶺龍峻路6號地下皇后山社區會堂
西貢 — 將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓（高座）3樓會議室
沙田 — 沙田顯和里5號顯徑鄰里社區中心
沙田 — 沙田博康邨博康社區會堂
沙田 — 馬鞍山恆安邨恆安社區中心
沙田 — 沙田上禾輋路一號沙田政府合署四樓433室沙田民政事務處
大埔 — 大埔鄉事會街2號大埔社區中心
荃灣 — 青山公路荃灣段174-208號荃灣多層停車場大廈二樓荃灣民政事務處會議廳
屯門 — 屯門業旺路106號龍逸社區會堂
元朗 — 元朗體育路4號元朗區綜合服務大樓1樓禮堂