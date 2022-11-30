江澤民逝世｜曾主持97年香港主權交接儀式 愛音樂訪港唱意大利民歌

江澤民逝世｜曾主持97回歸儀式 愛音樂訪港唱意大利民歌

前國家主席江澤民今日中午在上海病逝，享年96歲。江澤民與香港有深厚淵源，1997年他以國家主席身份主持儀式，見證香港回歸。在英國國旗降下，中國國旗升起之後，江澤民宣布，中華人民共和國香港特別行政區成立。江澤民之後在特區成立慶典中發表演說，重申「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」50年不變。 江澤民曾先後訪港4次，他在回歸一周年時再度來港，當時香港正遭遇亞洲金融風暴，他讚揚特區政府施政有方，穩健處理內外事務，特別在抵禦亞洲金融風暴對香港的衝擊卓有成效。

熱愛音樂 不時在公開場合表演樂器 江澤民在公眾場合經常有一些驚人之舉。2002年江澤民來港參加禮賓府宴會，席間更是突然上台獻唱意大利民歌《我的太陽》。1997年時，江澤民訪問美國出席夏威夷州長的宴會時，主動提出用夏威夷吉他彈奏民歌《Aloha’Oe》，並邀請州長夫人演唱，也為人津津樂道。江澤民懂音樂會書法，會多種音樂加上對科學也有研究，搭配他喜怒形於色的個性，使他有許多講不完的趣聞軼事。 此外，江澤民還懂得拉奏二胡，根據《他改變了中國：江澤民傳》內的記載，「幾十年後，當一位著名的二胡演奏家因腦力不濟而無法演奏時，坐在聽眾席上的江主席突然起立走上舞台，他要過了二胡，在一把椅子上坐定，拉了一首大家耳熟能詳的曲目」。江澤民亦曾在公眾場合演奏鋼琴和笛子，而江澤民也十分喜愛唱歌，在公眾場合亦經常一展歌喉，2002年江澤民來港參加禮賓府宴會，席間更是突然上台獻唱意大利民歌《我的太陽》。