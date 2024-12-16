江玉歡稱賭博型夾公仔機有所減少 質疑「校鬆個夾」如同斤變兩

消委會今日(16日)表示，涉及夾公仔機的投訴，較去年全年增1倍至42宗，並提及經營夾公仔機無需發牌的情況，部份機台更可能涉博彩成分，遊玩隨時惹刑責。日前在社交平台分享夾公仔店體驗、本身是執業律師的選委界立法會議員江玉歡接受《am730》訪問時表示，自收到市民投訴夾公仔機鬆爪後，「近日有夾公仔舖就入去試」，觀察到賭博型夾公仔機有所減少，相信與業界理解法律風險所致；而幸運台是否觸犯賭博條例難定論，一些動用到轉盤的夾公仔機，其賭博成分會非常明顯。
夾20次空手而回
江玉歡向指，自己近日視察了銅鑼灣、紅磡、天后等多區的夾公仔鋪，其中更試過100元夾20次卻空手而回。她認為市民根本無從得知保夾機制進度，而網上所說「夾公仔係要『特別技巧』」亦讓市民難以仿傚，「一個細佬跑入去，點知咩特別技巧？」她又指，自己見到有位「好乖的妹妹仔一直夾不到公仔，媽媽就不停換錢」，感可憐之餘亦擔心小朋友會夾上癮。
《自助選物販賣事業管理規範》
至於設夾公仔機無須牌照，江玉歡提到台灣今年推行《自助選物販賣事業管理規範》，明確定義場主和機主，除了規限獎品價值上限，亦要求夾公仔機運行通過檢查才可投入服務，期間機主亦不可改動機台設定或假設障礙物，而當地機電署每兩年會巡查一次。另外，新加坡亦有類似規例限制獎品價值之其餘，亦禁止在學校附近一定範圍開設夾公仔鋪。
「校鬆個夾，同斤變兩有咩分別」
江玉歡表示，並非所有事都須發牌管理，但「校鬆個夾，同斤變兩有咩分別」， 業界不自律、市民求助無門，就如利用法律空白卻無後果，「呢樣喺文明社會唔應該被容許」，須當局規管。她強調「我唔係要五蚊就出貨，但至少唔可以(機爪)下下都鬆，亦唔可以只係靠『特別技巧』」。