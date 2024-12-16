江玉歡稱賭博型夾公仔機有所減少 質疑「校鬆個夾」如同斤變兩

夾20次空手而回 江玉歡向指，自己近日視察了銅鑼灣、紅磡、天后等多區的夾公仔鋪，其中更試過100元夾20次卻空手而回。她認為市民根本無從得知保夾機制進度，而網上所說「夾公仔係要『特別技巧』」亦讓市民難以仿傚，「一個細佬跑入去，點知咩特別技巧？」她又指，自己見到有位「好乖的妹妹仔一直夾不到公仔，媽媽就不停換錢」，感可憐之餘亦擔心小朋友會夾上癮。

《自助選物販賣事業管理規範》 至於設夾公仔機無須牌照，江玉歡提到台灣今年推行《自助選物販賣事業管理規範》，明確定義場主和機主，除了規限獎品價值上限，亦要求夾公仔機運行通過檢查才可投入服務，期間機主亦不可改動機台設定或假設障礙物，而當地機電署每兩年會巡查一次。另外，新加坡亦有類似規例限制獎品價值之其餘，亦禁止在學校附近一定範圍開設夾公仔鋪。