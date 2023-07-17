江玉歡談新加坡決心改革育兒政策　促做好全民幼兒教育維持港競爭力

本港人口和適齡學童近年持續減少，港府內部正研究如何提升生育率。選委界立法會議員江玉歡表示，港人開始擔心出生率下降，不少人提出各式各樣的方法鼓勵生育，惟她直言孩子出生後撫養和管教才是最難，建議政府設立專責小組研究一套適合本港長遠發展的人口目標和計劃。

「生孩子不難，撫養及管教才最難」

江玉歡今日(17日)在社交網站發帖稱，若本港要維持往後的競爭力，必須做好全民幼兒教育，為孩子提供優良學習和成長環境，不分身份和出身，使下一代有能力在世界立足。她解釋，較富裕的家庭不少會為孩子報讀學前遊戲小組或學前班，但一般家庭則只能「望門興嘆」，指出本港在幼兒教育方面欠缺方向和指導。

就坊間有不少鼓勵生育的意見，江玉歡指「生孩子不難，撫養及管教才最難」，認為港府如沒有決心改革嬰幼兒托管及教育、把嬰兒照顧得宜和放在較貼近的同一起跑線，便無法真正解決為人父母的憂慮，無助提升今後整體人口的競爭力。