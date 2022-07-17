污水檢測｜嘉亨灣柏傲山等住宅污水呈陽性 政府派25萬個快測包

政府今日（17日）表示，東區、灣仔區、油尖旺區及葵青區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約25萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
- 東區 — 嘉亨灣、逸濤灣、富景花園及富欣花園
- 灣仔區 — 上林、勵德邨、威景台、柏傲山、金龍大廈、光明臺、浣紗花園、福興閣、融苑、雍藝軒及龍濤苑
- 油尖旺區 — 文昌樓、文景樓、文耀樓、文苑樓、文英樓、文華樓、文蔚樓、文輝樓，詩歌舞街、荔枝角道及塘尾道一帶住宅（見附件）
- 葵青區 — 盈翠半島、灝景灣、美景花園、藍澄灣、青怡花園、海悅花園及青俊苑
政府提醒市民做快速檢測的注意事項：
- 讀結果後立即拍照紀錄
- 測試前後必須清潔雙手
- 盡量減少在採集樣本區域內放置雜物
- 測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件
- 若家居環境在採集樣本的過程中受污染應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。