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2022-06-23 17:58:19

污水檢測｜曉麗苑帝庭軒等多個屋苑污水呈陽性 政府派19萬個快測包

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污水檢測｜北區觀塘多個屋苑污水呈陽性 政府派19萬個快測包。(資料圖片)

政府今日表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

  • 北區 — 御皇庭、御景峰、顯峯、榮福中心、綠悠軒、榮輝中心、帝庭軒、逸峯、御庭軒及海聯廣場
  • 觀塘區 — 安達邨、曉麗苑、曉明閣、曉光閣、富華閣及曉華大廈

  政府提醒市民做快速檢測的注意事項：

  • 讀結果後立即拍照紀錄
  • 測試前後必須清潔雙手
  • 盡量減少在採集樣本區域內放置雜物
  • 測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件
  • 若家居環境在採集樣本的過程中受污染應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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