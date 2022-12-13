污水檢測｜美孚新邨二期太平邨等多個屋苑污水呈陽性 政府派5萬個快測包

政府今日表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。



因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

深水埗區 — 美孚新邨二期、海壇街與醫局街附近一帶住宅

北區 — 太平邨及威尼斯花園

西貢區 — 樂頤居、顯明苑及裕明苑

政府提醒市民做快速檢測的注意事項：

讀結果後立即拍照紀錄

測試前後必須清潔雙手

盡量減少在採集樣本區域內放置雜物

測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件

若家居環境在採集樣本的過程中受污染應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。