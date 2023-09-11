熱門搜尋:
水浸 鯨魚 天氣 黑雨 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 黃大仙 紅山半島 冼迪琦 大閘蟹2023 摩洛哥地震 觀塘
返回
本地
2023-09-11 17:30:00

汽車科技研發中心 推動氫能發展 引領綠色運輸

分享：

全球氣候暖化問題迫在眉睫，香港特區政府為爭取於2050年前實現碳中和，正推動社會發展節能綠色運輸，減低碳排放。汽車科技研發中心（APAS）一向積極與業界、大學和創科機構合作研發技術，建構更環保高效的交通配套，並協助將科研成果商品化，促進汽車科技業發展。APAS更是最早在香港展開氫能技術研發及應用的機構，現正進行氫能產業的調研，協助本地業界轉型升級，迎接氫能時代。在技術方面，APAS亦投放研發資源於氫能產業鏈的各個環節，透過創新科技基金等政府資助，支持新技術研發項目。作為國際間炙手可熱的新能源，到底氫能有何發展優勢，於云云新能源選項中突圍而出？具體應用又是怎樣呢？

氫能原理：何謂氫能？氫氣發電危險嗎？

根據APAS專家的解釋，氫（Hydrogen）是最輕的一種化學元素，氫能是一種來源豐富並且應用廣泛的綠色清潔能源。氫本身無色無味，坊間所謂的「綠氫」、「藍氫」和「灰氫」，並非指其呈現的顏色，而是依據製造氫氣過程中，按照環保耗能的水平區分和命名。氫氣燃燒的產物僅有水，不會產生有毒氣體或粉塵顆粒等對環境有害的污染物，減低溫室效應。隨著碳中和以及能源轉型逐漸成為全球共識，氫能產業正成為世界各主要經濟體爭相發展的新興產業。氫燃料電池不但是真正零碳排放的潔淨能源，更可以為汽車、輪船、海軍艦艇（如潛艇）甚至太空穿梭機提供動力。

「氫能危險嗎？用作發電容易爆炸嗎？」外界一直十分關注氫能的安全性，而事實上，氫能是一種極高能量密度與質量比值的能源，其發電過程中毋須點火燃燒，僅約攝氏70度至80度溫度即可產生化學反應。再者，氫氣勝在重量輕，容易在大氣中揮發，要在密閉空間累積一定濃度才有爆炸危險，所以只要以適當的方式儲存氫氣，氫能發電仍是相對安全。

香港首個充電器以氫氣作發電能源 解決業界痛點

在實現「雙碳」目標的帶動下，近年來零碳排放的燃料電池汽車發展迅速，加上國家以至全球戰略均將氫能源視爲達致碳中和的重要措施，作爲目前最有潛力的技術，它的高效益發電可有效推動商用車，特別是重型商用車電動化，更快實現汽車減排。

APAS針對物流運輸業應用，研發了多項氫能相關的先行技術，包括「適用於電動叉車的高效率氫燃料電池混合動力系統」，將氫燃料電池混合動力系統解決方案整合到電動叉車上，成功克服了傳統電動叉車存在的問題，同時提供更清潔環保的解決方案，具有廣泛的應用前景。該混合動力系統採用了氫燃料電池，可維持電動叉車持續穩定的運作。系統只需三分鐘便能完成整個加氫過程，大大減少叉車的停機時間，而配備鋰電池可為叉車進行加速、爬坡和提升重物提供額外動力，即使在氫氣耗盡的情況下，叉車仍可利用電能駛至加氫站補給燃料。系統可適應不同噸位及類型的電動叉車、電動高爾夫球車以及電動清掃車使用。此系統早前更勇奪全球氫能產業領域中的最高榮譽由中國科學技術協會指導、世界綠色設計組織與氫20峰會組委會合辦的《2022氫天獎最佳示範項目獎》。

「氫燃料電池叉車」只需三分鐘便能完成整個加氫過程，大大減少叉車的停機時間。

「氫燃料電池叉車」只需三分鐘便能完成整個加氫過程，大大減少叉車的停機時間。

「高效率氫燃料電池混合動力系統」早前勇奪《2022氫天獎─最佳示範項目獎》。

「高效率氫燃料電池混合動力系統」早前勇奪《2022氫天獎─最佳示範項目獎》。

「氫燃料電池電動車充電器」為APAS另一氫能相關研發，是香港首個利用氫氣作爲發電能源，為電動車提供行駛所需電能的充電器，也可以作爲流動電源提供電力。充電器應用了質子交換膜燃料電池技術，將氫能轉化為電能，毋須額外功率轉換，更不用連接電網，能為電動車快速充電，甚至供電予其他用電設備。此充電器能解決物流運輸業界的高碳排放問題，更為發展應用於未來智慧工地的流動電站，提供了研究改良方向。

「氫燃料電池電動車充電器」是香港首個利用氫氣作爲發電能源，為電動車提供行駛所需電能的充電器。

「氫燃料電池電動車充電器」是香港首個利用氫氣作爲發電能源，為電動車提供行駛所需電能的充電器。

早年成功開發電動車 已落地行走

除了聚焦氫能研發外，APAS也致力發展重型電動車，例如協助運送固體廢料或大型垃圾用的「16噸純電池電動斗車」，不像傳統柴油車輛般產生大量的廢氣，在環境保護方面具有明顯優勢。純電池電動斗車由於沒有內燃機及相關部件，改為採用永磁電機耐用程度更高，能有效解決傳統車輛維修成本高和維修工作繁重的痛點。在能源效益方面，利用電能驅動較傳統燃油成本低，能源使用效率更高，而且充一次電便可行駛200公里。現時「16噸純電池電動斗車」透過創新科技署創新及科技基金的公營機構試用計劃（PSTS），已獲香港特別行政區政府環境保護署於新界西堆填區試用，亦正與業界代表香港廢物協會合作試用，反應正面。APAS期望透過試用計劃，收集各方意見，進一步改良電動斗車。

「16噸純電池電動斗車」充一次電便可行駛 200 公里，目前已獲環保署於新界西堆填區試用。

「16噸純電池電動斗車」充一次電便可行駛 200 公里，目前已獲環保署於新界西堆填區試用。

氫燃料市場潛力巨大 先行試用可釋除業界疑慮

國家「十四五規劃」在新能源發展上大力著墨，而香港特區政府的《香港創新科技發展藍圖》中，亦重視氫能產業發展，推動新能源汽車及智慧出行措施。APAS行政總裁張梓昌博士表示：「APAS多年來一直擔當推動本地汽車科技研發及應用的重要角色，得益於與各大技術夥伴的合作，累積了豐富經驗，由2023年初至今已和多間香港及內地機構，包括中汽研廣州檢驗中心（廣州）有限公司、上海重塑能源集團股份有限公司、佛山仙湖實驗室等簽訂合作備忘錄或協議，推動氫能汽車和新能源產業的高質量發展。」

APAS由2023年初至今已和多間香港及內地機構簽訂合作備忘錄或協議。

APAS由2023年初至今已和多間香港及內地機構簽訂合作備忘錄或協議。

APAS亦積極透過實際行動配合政府政策，推動氫能發展，引領綠色運輸。張博士表示：「氫能發電是全球炙手可熱的應用項目，為落實城市可持續發展作出關鍵貢獻。業界可透過先行項目，瞭解氫能的實際運作，打破固有觀念、消除疑慮。我們亦樂於協助企業申請PSTS，加強業界對氫能項目的體驗，從而加速及推廣氫能落地應用，為業界如何響應『雙碳』政策帶來新的思維，創造協同效應。」

未來，APAS將繼續驅動香港汽車科技發展，包括研發和鼓勵利用新能源及氫能等方案，發揮在汽車科技領域的實力和創新能力，打造香港成為環保及宜居的智慧城市。

(資訊)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受