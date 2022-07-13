沈嘉偉王維基聯手打造 購物平台EESE開業7個月突結業

EESE網站未有列明停運原因，只表示「為所帶來不便深感抱歉，敬請見諒」，稱如有任何疑問，須於本月底前以電郵查詢。根據香港科技探索去年指，旗下24小時網上購物商場HKTVmall，及發展技術方案業務的Shoalter聯手支持，並由I.T營運的全新網上購物平台EESE於去年12月1日正式開業。

提供10萬件產品 5萬成員

香港科技探索於其年報曾指，EESE是Shoalter本地首個客戶，EESE用戶瀏覽量穩定增加，自去年12月1日推出以來第16周，7天活躍用戶約達25萬名，並已有超過1,000家商戶所提供約4,500個品牌及逾10萬件產品；推出3個月，截至今年2月底已招攬逾5萬名成員，相信該穩健增長基礎應可作為EESE持續業務增長的基石。然而，未幾已突然結業。至於香港科技探索昨收報5.86元，跌0.08元或1.3%，成交額639萬元。另I.T去年4月已私有化，撤銷16年上市地位。