沈春耀：「一國兩制」不能變　亦不能一成不變

沈春耀指，「一國兩制」不需要變，亦不能一成不變。(資料圖片)

政府今日舉辦《基本法》法律論壇，特首林鄭月娥以及律政司長鄭若驊等有份出席。基本法委員會主任沈春耀以視像形式致辭時指，要貫徹「一國兩制」方針既要全面準確，亦要堅定不移，重申中央對香港的政策，首50年「不能變」，50年後「亦不需要變」，強調要堅持「一國」原則，尊重「兩制」的差異，維護中央對香港特區全面管治權，絕不能容許任何危害國家主權安全，利用香港對內地進行滲透破壞的活動。

然而，沈春耀認為「一國兩制」必然會在實踐中遇到風險甚至挑戰，在國家或特區層面都要積極應對，與時俱進，作出改善，因此「一國兩制」不能一成不變，而要不斷完善，這樣才能適應新形勢，化解新矛盾，解決問題，否則會失去正確方向和活力，難以發揮持久功效，甚至不能再持續下去。

王靈桂：未來 5 年是港「由治及興」關鍵時期

至於港澳辦副主任王靈桂就表示，未來5年是香港從「由亂到治」，走向「由治及興」的關鍵時期，中央將一如既往堅定支持行政長官和新一屆特區政府依法施政，他形容「由治及興」是更加艱苦的過程和工作，指「天地立心，非暢快一人，萬世太平，需能者捨身」，他相信特區政府能團結帶領社會各界，砥礪前行，繼續發揚獅子山精神，開創香港政治安全、經濟繁榮、社會安定的新局面。

他說香港2019年爆發修例風波，「一國兩制」遭遇前所未有挑戰，中央其後在香港實施《港區國安法》，完善選舉制度，維護國家主權、安全和發展利益，也為香港民主健康發展打下基礎。