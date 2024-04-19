沈金康獲頒榮譽教授 教大與單車總會簽合作協議

香港教育大學（教大）今日（4月19日）於大埔校園向香港單車隊前總教練沈金康頒授榮譽教授銜，以表揚他對單車運動發展及體育事業的貢獻。(教大提供)

香港教育大學（教大）今日（4月19日）於大埔校園向香港單車隊前總教練沈金康頒授榮譽教授銜，以表揚他對單車運動發展及體育事業的貢獻。教大校董會副主席陳浩華及校長李子建代表頒授。出席頒授儀式的包括教大管理層、中國香港單車總會主席梁鴻德、香港體育學院精英培訓行政經理陳佑德、香港單車隊教練及代表隊成員等。

沈金康自1994年起獲聘為香港單車隊總教練，至去年底退休，期間培育了多位優秀的單車運動員。成為教大榮譽教授後，沈教授將向教大師生分享他多年來在運動領域積累的人生智慧、寶貴經驗及專業知識。

另外為鼓勵健康及安全運動習慣，教大亦與中國香港單車總會合作，於學界推行一系列活動，期望能進一步推廣香港單車運動及文化的發展。雙方於同日簽訂合作協議，將共同推廣單車運動，當中包括設立「領袖培訓計劃」，讓教大同學掌握教授單車運動的知識和技能，希望能深化社會大眾對安全單車運動的意識；同時亦會協助組織學界單車電競比賽，透過多元化活動網絡，吸引更多中學生及年輕人參加單車運動。在合作框架下，修讀運動科學及教練榮譽理學士的教大同學將獲得實習機會，參與及組織有關的活動，豐富他們的學習及實戰經驗。

中國香港單車總會主席梁鴻德向沈教授致以衷心感謝，並就簽署合作備忘錄表示：「我們深信雙方的合作將會令香港單車運動的發展帶來許多良好的影響及好處。運動項目要有好的發展，需要從學校基層開始做起，讓孩子在學校受到運動氛圍的熏陶，而教練的培訓，大學的科研，同樣非常重要。」

9名現役單車隊成員正在教大就讀

教大校長李子建說：「教大作為『精英運動員友好大學』，邀請到沈金康擔任榮譽教授，以及得到中國香港單車總會的支持，提供專業培訓資源；再結合教大的學校合作網絡，將單車運動在校園以及社區推廣，希望能邁向大學、學校及社會推廣單車運動的目標。」自2010年起，約有20名香港單車隊成員入讀教大，而現時共有9名現役單車隊成員正在教大就讀。