沉沒工程船累計4人獲救　央視：發現12具遇難者遺體 (更新)

【16:05更新】央視報道，廣東省海上搜救中心發布，經過連日來不間斷搜救，截至今日(4日)下午3時30分，救援力量在距離沉船點西南方向50海里附近區域，發現並打撈起12具疑似落水遇難者遺體，相關部門正加緊身份確認工作。報道又指，目前搜救仍在進行。

事故至今累計有4人獲救，包括由政府飛行服務隊周六(2日)救起的3人，以及內地當局今日(4日)凌晨救起的1人；至於失蹤的26人當中，扣除12具遇者難遺體，即仍有14人失蹤。

----------

【10:25更新】颱風「暹芭」吹襲本港及廣東省期間，一艘內地工程船「福景001」在香港西南面海域發生斷船事故，最新再多一人獲救，累計增至4人獲救，但仍有26人失蹤。央視引述廣東省海上搜救中心指，救援人員凌晨救起的1名失蹤船員，目前生命體徵穩定，現場搜救行動仍在進行中。

有份參與救援行動的飛行服務隊一級機師李嘉榮表示，目前搜索範圍已擴大至東北部，事故發生後約3小時，現場轉吹南風，增添救援難度，出發前資料亦不充足，無法得知附近的風力發電場規模，難以計算飛行速度及燃油用量。他指，出發前已拆除不必要裝備，以減低燃油耗量，加上天氣惡劣，機隊要避開雨帶前進，令路線更為迂迴。

李嘉榮又指，南海救助船已經出動，本港首先派出的定翼機負責識別位置，與內地部門溝通協調。他又指，現場空間有限，加上能見度低，無法容納兩架以上直升機運作，故決定劃分區域讓救援直升機工作。

專家估計 調整船隻平衡主機沒發揮作用

香港工程師學會機械、輪機造船及化工分部前主席司徒家成，在一個電台節目中表示，估計船隻在風力和水速影響下，錨鏈拉扯到達斷裂點，如果協助調整船隻平衡的主機未有發揮作用，就會導致翻側。他指工程船進行吊運時一般會將十多個浮艙充水，增加重量以平衡船隻，涉事船隻遭巨浪抛起時，如果水艙内的水流與海流不一致，中間支點受力較大就會斷開。



按圖即睇政府飛行服務隊搜救過程