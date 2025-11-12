熱門搜尋:
2025-11-12 04:31:50
日報

沉浸式介紹6新鐵路發展 港鐵周六起辦「未來展」

港鐵．尋未來展 港鐵九龍站 港鐵展廊

港鐵．尋未來展在九龍站港鐵展廊舉行。

港鐵於未來數年將陸續有新鐵路項目完成興建，為讓市民一次過了解6個新鐵路的重點項目發展，港鐵於本月15日(周六)至下月6日(周六)於港鐵九龍站港鐵展廊舉行「港鐵．尋未來展」。參觀者須提前預約免費入場，港鐵官方網頁現正接受預約。

該展覽主要是介紹港鐵未來新鐵路項目發展，包括古洞站、屯門南延綫及北部都會區等；展覽分為4大展區，「未來觀景台」展示新鐵路工程項目及未來新車站及沿綫地標，讓參觀者了解鐵路發展與社區的連繫。

港鐵．尋未來展

「未來鐵路照相館」化身工程人員自拍紀念照。(蘇文傑攝)

港鐵．尋未來展

港鐵．尋未來展中，可以「寡人」林峯合照。

4大展區 光影列車震撼視覺

另一震撼視覺展區「未來光影列車」，則由3面巨大螢幕組成，打造出270°的沉浸式空間。參觀者將在藝人林峯以「寡人」身份的聲音導航下，透過聲音與影像穿越港鐵的過去、現在與未來，體驗鐵路與城市發展的故事；此展區非常適合打卡留影。

至於「未來鐵路照相館」及「未來尋鐵仔遊戲區」，前者供參觀者試穿港鐵工程人員服裝，並於模擬港鐵興建中的隧道前打卡留念；同時亦設有限定鐵仔自拍相機。後者則讓參觀者透過互動螢幕，認識新鐵路工程項目的小知識。

須官方網預先登記

港鐵表示，展覽免費參觀，設有導賞員講解，周一至五中午12時至晚上8時，周六及日提早至早上9時半，預計每日有12至17個參觀時段，每段約40分鐘，目前預約率已近七成。參觀者須提前於官方網頁預約及了解詳情。

