沉浸式介紹6新鐵路發展 港鐵周六起辦「未來展」

該展覽主要是介紹港鐵未來新鐵路項目發展，包括古洞站、屯門南延綫及北部都會區等；展覽分為4大展區，「未來觀景台」展示新鐵路工程項目及未來新車站及沿綫地標，讓參觀者了解鐵路發展與社區的連繫。

4大展區 光影列車震撼視覺

另一震撼視覺展區「未來光影列車」，則由3面巨大螢幕組成，打造出270°的沉浸式空間。參觀者將在藝人林峯以「寡人」身份的聲音導航下，透過聲音與影像穿越港鐵的過去、現在與未來，體驗鐵路與城市發展的故事；此展區非常適合打卡留影。

至於「未來鐵路照相館」及「未來尋鐵仔遊戲區」，前者供參觀者試穿港鐵工程人員服裝，並於模擬港鐵興建中的隧道前打卡留念；同時亦設有限定鐵仔自拍相機。後者則讓參觀者透過互動螢幕，認識新鐵路工程項目的小知識。