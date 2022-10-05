沉浸式舞蹈劇場《想見有時》 於活化古蹟享受美景與舞蹈

放假想靈魂放空，遠離社會繁囂？今個秋天，CCDC將會將舞台搬到港島南區的薄鳧林牧場，於10月7至16日期間，向觀眾帶來全新的戶外光影裝置舞蹈劇場《想見有時》，以百年古蹟為背景進行演出，在大自然的明媚景色下，邊欣賞自然風光邊陶醉在音樂和舞蹈之間，暫時逃離城市的繁囂。

有別於劇場要在室內劇院觀賞的刻板印象，《想見有時》將會在薄鳧林牧埸這個一級歷史建築中進行，這裏前身為舊牛奶公司高級職員宿舍「寶馬（Braemar），自2019年進行復修活化至今年初開始試業。牧場位於南區山上，俯瞰博寮海峽，景色怡人，不少人慕名而來，除了在此尋找歷史痕跡，還可以趁機出走喘息，在動人風光中暫忘煩憂。而這次的劇場創作正正取材於牧場的豐富歷史、建築特色以及地理環境，更將揭開薄鳧林牧場未曾公開過的夜間面貌！

《想見有時》由得獎編舞家桑吉加連同跨媒體創作班底共同創作，吉加曾於歐洲多個地方進行舞蹈編創，亦曾為不同地區的戶內、外空間設計舞蹈。他喜歡以流麗的肢體語言，配合充滿張力的電子音樂來表達抽象的概念，作品給人感覺激烈澎湃且韻律獨特。他這次除了為現場度身創作舞蹈外，還結合多媒體，包括聲效、投影光雕、裝置，打造氛圍感十足的劇場體驗。

夢幻般體驗 暫 時逃離繁囂

這次演出是桑吉加繼2019年西九文化區自由空間的戶外空間作環境舞蹈後，再次依據實地獨有空間進行編創。桑吉加表示，這個地方擁有過百年的歷史，經過保育活化後在舊有地方開創新的故事，觀眾身處在此就如經歷一場時空相遇，而這次的《想見有時》同樣亦是一場新舊相遇，舞者在場內不同地方流動、起舞，觀眾亦會隨着遊走，就如穿梭於過去、現在，詩意十足。

《想見有時》創作團隊由CCDC駐團編舞家領軍，聯合實驗音樂人李勁松、多媒體設計盧榮、燈光設計羅文偉、服裝設計李慧娥以及CCDC全員舞蹈藝術家，以絢麗的投影光雕照亮古蹟，以音樂聲效奏起秋天的樂曲，一連兩星期，上演10場如同秋天童話般的流動風景。另外，於10月7至16日期間，持票觀眾可於多家指定食肆、咖啡店憑票享用專屬優惠，於演出前後享盡悠閒時光。