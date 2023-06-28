沙中綫機房工程偏離圖則 禮頓罪成判罰4萬元

港鐵2018年興建沙中綫期間，工程被連番爆出醜聞，包括在紅磡站月台層剪短鋼筋、擅改圖則等，總承建商禮頓建築(亞洲)有限公司其後被屋宇署票控違反《建築物條例》。禮頓早前否認控罪，案件原定昨開審，惟控方突然修改控罪，涉及一個約131呎的製冷機房工程，禮頓認罪後被判罰4萬元。

禮頓求情指本案只涉很小範圍

被告禮頓建築原被控「准許或授權在進行該等檢驗或工程時，加入或使用未按照規定的物料」，惟開審時控方突修訂控罪，改為「嚴重偏離建築事務監督根據《建築物條例》批准的圖則所顯示的工程」。

禮頓透過大律師代表賀智(Adrian J. Halkes)認罪，求情稱禮頓已在本港營運45年，其中沙中綫項目長達最少5年、牽涉逾8,000名員工，本案則涉及一個僅約131.4平方米的機房區域，而項目竣工前涉事範圍已重新修復好。

量刑起點罰6萬 獲認罪扣減

裁判官林子康判刑時指，沙中綫工程影響多人生活，禮頓作為主要承建商要負上社會責任。他接納辯方求情指涉及範圍細小、不涉嚴重人命傷亡並已修補，加上禮頓初犯、並無相關案底。林官稱，有關控罪最高可判罰100萬元，最終決定把量刑起點訂為罰款6萬元，認罪扣減後判處罰款4萬元。屋宇署發言人表示，將根據《建築物條例》轉介予承建商紀律委員會展開紀律處分程序。