沙塵氣流襲港 醫生：PM10或觸發哮喘、慢性肺阻惡化 心肺差人士應留室內

受一股東北季候風相關的沙塵氣流影響，本港空氣中的粒子含量由前晚起開始升高，多區空氣中的粒子濃度突然暴升十多倍到三十倍不等，空氣質素健康指數健康風險級別會達至「嚴重」水平。有呼吸系統專科醫生表示，沙塵氣流粒子會刺激肺部，有心肺問題病人宜留在家中，且避免觸發哮喘、慢性阻塞性呼吸道疾病惡化等風險。

呼吸系統專科醫生梁子超接受《am730》查詢指，今次沙塵來至西北的沙漠，由於北方的影響導致，沙塵到港時已明顯減少；沙塵氣流內的粒子以PM10為主，其體積較大，故較難深入肺部。然而，梁子超提醒吸入PM10仍會刺激肺部，因此有心肺問題病人宜留在家中，並在高污染環境下行山和運動；減少吸引PM10，避免觸發哮喘、慢性阻塞性呼吸道疾病惡化等風險。