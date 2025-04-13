沙塵氣流襲港 醫生：PM10或觸發哮喘、慢性肺阻惡化 心肺差人士應留室內

受一股東北季候風相關的沙塵氣流影響，本港空氣中的粒子含量由前晚起開始升高，多區空氣中的粒子濃度突然暴升十多倍到三十倍不等，空氣質素健康指數健康風險級別會達至「嚴重」水平。有呼吸系統專科醫生表示，沙塵氣流粒子會刺激肺部，有心肺問題病人宜留在家中，且避免觸發哮喘、慢性阻塞性呼吸道疾病惡化等風險。
呼吸系統專科醫生梁子超接受《am730》查詢指，今次沙塵來至西北的沙漠，由於北方的影響導致，沙塵到港時已明顯減少；沙塵氣流內的粒子以PM10為主，其體積較大，故較難深入肺部。然而，梁子超提醒吸入PM10仍會刺激肺部，因此有心肺問題病人宜留在家中，並在高污染環境下行山和運動；減少吸引PM10，避免觸發哮喘、慢性阻塞性呼吸道疾病惡化等風險。
梁子超又指，須佩帶N95級別口罩才有能夠阻隔懸浮粒子，但梁強調，N95口罩空氣阻力大，因此有心肺問題病人未必合適使用，須諮詢醫護人員意見；即使病人可以佩帶，亦不應長期佩帶，以減少為肺部造成負擔。
林永和：留意症狀適時求醫
家庭醫生林永和則亦向本報表示，世界衛生組織承認PM2.5 是一級致癌物，長期吸入不僅會引起嚴重過敏甚至氣喘，還會增加心血管及肺疾的風險，孕婦長期亦最嚴重或引致夭折甚至早產。而PM10可能會讓人出現眼痛、打乞嚏、喉嚨痕等症狀，因此市民避免長時間逗留在外，在室內亦可使用空氣淨化機。他又提到，近期新冠肺炎求診數字有所提升，空氣質素變差亦可導致感冒再次惡化，提醒市民留意症狀，不要認定是沙塵所致，有需要時求醫。