沙巴龍躉繁殖力強 乏天敵 港大研究︰經放生後嚴重威脅本地海洋生態

沙巴龍躉是近年不少食肆常見的海上鮮，但因價格相對便宜亦成市民「放生」積德熱門選擇。不過，港大研究發現，「放生」沙巴龍躉行為會嚴重干擾本地海洋的生態系統，必須正視潛在風險。

沙巴龍躉或會干擾食物鏈並破壞生態平衡

沙巴龍躉是通過水產養殖、由老虎斑與龍膽石斑雜交而成的混種魚，因其體型具大、成長迅速而深受市場青睞，因而成為香港魚市場中的常見物種。港大生物科學學院和太古海洋科學研究所的生態學家首次運用DNA元條形碼技術，通過分析其消化系統中食物殘留的DNA來研究其食性。研究發現，沙巴龍躉具有獨特的生態棲位，高度適應能力，經「放生」流入本地海域後可成為強勢的捕食者。牠們主要捕食本地魚類不常選擇的魚類、甲殼類及頭足類等，並能有效利用生態系統中未被其他物種佔據的資源及生態棲位，從而干擾食物鏈並破壞生態平衡。另方面，沙巴龍躉在香港水域內快速擴散，加上其體型龐大且缺乏天敵，將進一步威脅原有物種的存續，對香港沿岸生態系統的海洋生物多樣性帶來挑戰。