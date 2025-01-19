沙巴龍躉繁殖力強 乏天敵 港大研究︰經放生後嚴重威脅本地海洋生態

沙巴龍躉是近年不少食肆常見的海上鮮，但因價格相對便宜亦成市民「放生」積德熱門選擇。不過，港大研究發現，「放生」沙巴龍躉行為會嚴重干擾本地海洋的生態系統，必須正視潛在風險。
沙巴龍躉或會干擾食物鏈並破壞生態平衡
沙巴龍躉是通過水產養殖、由老虎斑與龍膽石斑雜交而成的混種魚，因其體型具大、成長迅速而深受市場青睞，因而成為香港魚市場中的常見物種。港大生物科學學院和太古海洋科學研究所的生態學家首次運用DNA元條形碼技術，通過分析其消化系統中食物殘留的DNA來研究其食性。研究發現，沙巴龍躉具有獨特的生態棲位，高度適應能力，經「放生」流入本地海域後可成為強勢的捕食者。牠們主要捕食本地魚類不常選擇的魚類、甲殼類及頭足類等，並能有效利用生態系統中未被其他物種佔據的資源及生態棲位，從而干擾食物鏈並破壞生態平衡。另方面，沙巴龍躉在香港水域內快速擴散，加上其體型龐大且缺乏天敵，將進一步威脅原有物種的存續，對香港沿岸生態系統的海洋生物多樣性帶來挑戰。
沙巴龍躉極有可能擾亂食物鏈
港大生物科學學院與太古海洋科學研究所的Celica SCHUNTER教授表示：「研究結果表明，沙巴龍躉並非普通的外來物種，它極有可能擾亂食物鏈，進而破壞沿岸生態系統的平衡。」該研究的共同作者、港大生物科學學院與太古海洋科學研究所的博士後研究員鍾炘熾博士強調，必須正視放生行為的潛在風險：「本研究突顯了加強監測與管理的必要性，以減輕人類活動對生物多樣性帶來無意的影響。」
推動公眾教育 減少人類行為破壞生態
於減少宗教活動及其他人類行為對生態造成的破壞至關重要。這些措施對於維護香港海洋生態系統的健康具有重要意義。