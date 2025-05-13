沙特新增9宗中東呼吸綜合症個案，防護中心籲市民到當地提高警覺

根據世衞的資料，新增9宗個案，涉及5男4女18歲以上人士，其中2人已離世。流行病學資料顯示當中1個個案有間接接觸過駱駝。上述9宗個案中，7宗個案有流行病學關連。一名病人入院後確診中東呼吸綜合症，其後經接觸者追蹤發現6名曾照顧該病人的醫護人員亦確診。相關醫護人員懷疑是在醫療機構內受到感染，現已康復。

世衞維持對沙特中東呼吸綜合症整體風險的評估，並預計在中東及其他有該病毒在單峰駱駝之間流行的國家，仍會繼續錄得中東呼吸綜合症個案。根據最新資料，世衞由2012年至今接獲2,627宗中東呼吸綜合症個案（當中946人死亡）的通報，而沙特阿拉伯通報的個案佔2,218宗。

建議旅行社不應安排騎單峰駱駝

衞生防護中心總監徐樂堅說，科學證據顯示，單峰駱駝屬中東呼吸綜合症冠狀病毒的宿主。衞生防護中心建議營辦中東團的旅行社，不應安排旅客騎單峰駱駝或參與任何直接接觸單峰駱駝的活動。另外，到當地旅遊的人士應避免到有單峰駱駝的農場、農莊或市場，亦應避免接觸病人及動物，特別是單峰駱駝。