沙田中心涉違法拆燕子巢　燕子父母不斷飛回尋找失蹤雛鳥　管理公司致歉

沙田中心往好運中心天橋的一個燕子巢疑被非法拆除，可憐一對燕子父母不斷飛回原本鳥巢的地點，尋找失蹤雛鳥。漁護署證實無接獲相關地點的拆巢特別許可證申請，已就有關個案展開調查。香港動物報最新表示，恒益物業管理有限公司就事件深表歉意，已就事件作出嚴正調查及迅速處理，並指今次屬單一個別事件。

香港動物報最新報道引述恒益物業管理回覆指，已嚴正斥責涉事員工及作出內部處分，同時亦向員工發出內部工作守則，重申相關事件的處理程序，確保同類事件不會再次發生。恒益物業管理稱注重保護動物權益，將徵詢漁護署意見及對員工加強培訓，又指正積極協助受影響燕子重建家園，並正徵詢生態專家及漁護署意見後，盡快商討重置鳥巢方案。