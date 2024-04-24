沙田兩工人疑沙井吸沼氣亡 家屬質疑欠職安 渠務署：按程序不需落井 發展局：已暫停承建商投標資格

沙田源禾路發生工業意外，兩名工人死亡。4名工人昨(23日)凌晨，在源禾遊樂場清洗污水渠，懷疑吸入沼氣不適，其中兩名工人暈倒，送院後證實死亡。渠務署對意外感難過，指按擬定工作程序，工人無需進入沙井內工作，正調查肇事原因；自昨起已即時暫停同類清洗地底渠管工程。發展局表示，已按規管機制暫停涉事承建商競投工務工程資格，亦會因應調查結果對涉事承建商進一步規管。工業傷亡權益會引述行內稱，若遇井內垃圾淤塞，工人或會入內清理，認為承建商事前亦應做足評估及安全措施。 事發於昨零時左右，6名工人在源禾遊樂場進行渠務工程，4人曾下井，期間懷疑吸入硫化氫感不適，兩名分別23歲及35歲的工人自行爬出井外求救，清醒送院；26歲的郭姓事主及34歲的李姓事主則暈倒井內，由消防救出送院治理，惜終告不治。據了解，3人是為了救暈倒在井內的郭姓事主。李姓死者的父親表示，兒子渠務工作的經驗僅一年多，他質疑承辦商未有提供探測沙井的儀器，以及面罩。 發展局長甯漢豪深切哀悼死者，並指涉事的渠務工程已暫停。她表示，工人清理渠道一般可以在地面高壓噴水，毋須走進沙井，當局會進行調查，並全力協助死者家屬。行政長官李家超對死者家屬致以深切慰問，會向家屬提供一切可行協助。

發展局：承建商或被除名 發展局表示，已向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程道路及渠務類別的投標資格，承建商須進行獨立安全審核，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才考慮恢復投標資格。局方又指，政府有關部門現正調查該宗工業事故，並會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該「認可名冊」內除名。據悉涉事承建商為昭興建築運輸有限公司及仁利工程有限公司。 渠務署長莫永昌稱按擬定的工作程序，工人無需進入沙井內進行清洗。署方正調查肇事原因；又指意外發生後已即時要求該承建商及分判商停止有關工作及進行安全檢查，亦已立刻暫停署方轄下所有同類工程。 勞工及福利局長孫玉菡表示，勞工處已向承建商發出「暫時停工通知書」。他說，勞工處及警方已展開調查，重要調查方向是工人為何在井內。他又說，將會在一至兩個月內完成修訂的密閉空間指引，並正式發布，利用更多科技手段，確保大家遵守守則，保障安全。他指，工人要清楚如要進入沙井等密閉空間工作，即使是短時間，都要遵守相關指引，需要有安全裝備，以及進行評估。 勞工處高度關注意外，會全速調查；又會在日內於網頁發放「職安警示」，並透過電郵通知各持份者，簡介今次意外事故，提醒業界採取安全預防措施。

