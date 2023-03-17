沙田周日上演打吡大賽 蘇偉賢力爭「新力高升」奪標

香港馬壇年度盛事「香港打吡大賽」將於周日在沙田馬場舉行，14匹本港最頂尖的4歲良駒將爭奪「一生一次」的冠軍寶座，其中由練馬師蘇偉賢訓練、騎師何澤堯策騎的「新力高升」更被視爭標熱門之一。對於有望成為歷來第二次由全華人組合勝出打吡大賽，蘇偉賢笑言馬主早在「新力高升」參加首場賽事前已希望牠有機會參與打吡賽，「結果一步一步走到現在，有如夢想成真。」並指自己亦盼取得佳績，將錦標送給父親。
「香港打吡大賽」只限4歲馬參與，故每匹賽馬一生只有一次機會，自2013年任練馬師的蘇偉賢，今次派出已四連勝的「新力高升」出賽，昨日排位抽籤中抽到第9檔。他形容該檔位不過不失，主要對手亦在附近檔位，會先跟騎師何澤堯研究，再制訂應對策略；強調會全力以赴，希望取得佳績，將錦標送給父親。
出身賽馬世家 冀將冠軍獻父
出身於賽馬世家的蘇偉賢，父親蘇國仁為騎師，爺爺和公公均是馬主。他曾希望當騎師，但礙於體重不符而放棄。惟他於九十年代移居加拿大後開始投身賽馬行業，在當地馬房、農場由策騎員、幼馬訓練員做起，1996年照顧馬匹時不慎受傷後返港，但反成他加入香港馬會的契機。
蘇偉賢於1997年在港擔任策騎員後，曾協助訓練世界馬王「精英大師」；2003年晉升至助理練馬師後，亦曾跟隨方嘉柏等頂尖練馬師，2013年更獲發練馬師牌照。他坦言，參與「打吡」等大賽並獲獎是每名練馬師的夢想，而他最初接觸「新力高升」時馬匹性格平靜，當時便知道牠是有能力的馬。
打吡之路如夢想成真
他亦透露馬主黃鑀瀅在「新力高升」參與首場賽事前，已提出希望愛駒可參加打吡大賽。惟「新力高升」首戰卻在閘前「鬧脾氣」，成績亦未如理想。他甚至質疑自己是否「睇錯」牠，幸好「新力高升」隨後成績彪炳，最近更四連勝，「結果一步一步走到現在，有如夢想成真。」
蘇偉賢又指，香港賽馬已屬世界頂尖水平，不乏海外行家希望來港合作。而香港練馬師毋須像外國般「一腳踢」，馬房助理及策騎員等都由馬會提供，令他可專心操練馬匹。而為「新力高升」應戰，他更特意指派另多3名馬房人員負責牠的起居，令馬匹可以最健康、最開始的姿態應戰。他亦希望「新力高升」在打吡賽後可續與頂級馬匹一同參與更多國際賽事，同時找到更多像「新力高升」般有質素的馬匹。
「香港打吡大賽」於1873年創辦，比香港賽馬會成立還要早11年。今屆「香港打吡大賽」將於周日(19日)在沙田馬場舉行，總獎金達2,400萬港元。雖然香港打吡大賽歷史悠久，惟至2020年才首次有由全華人組合(馬主、練馬師、騎師)揚威；若「新力高升」最終獲勝，將是騎師何澤堯繼當年策騎「金鎗六十」後，第二次創造華人組合的奪標紀錄。