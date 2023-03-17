沙田周日上演打吡大賽 蘇偉賢力爭「新力高升」奪標

香港馬壇年度盛事「香港打吡大賽」將於周日在沙田馬場舉行，14匹本港最頂尖的4歲良駒將爭奪「一生一次」的冠軍寶座，其中由練馬師蘇偉賢訓練、騎師何澤堯策騎的「新力高升」更被視爭標熱門之一。對於有望成為歷來第二次由全華人組合勝出打吡大賽，蘇偉賢笑言馬主早在「新力高升」參加首場賽事前已希望牠有機會參與打吡賽，「結果一步一步走到現在，有如夢想成真。」並指自己亦盼取得佳績，將錦標送給父親。 「香港打吡大賽」只限4歲馬參與，故每匹賽馬一生只有一次機會，自2013年任練馬師的蘇偉賢，今次派出已四連勝的「新力高升」出賽，昨日排位抽籤中抽到第9檔。他形容該檔位不過不失，主要對手亦在附近檔位，會先跟騎師何澤堯研究，再制訂應對策略；強調會全力以赴，希望取得佳績，將錦標送給父親。

出身賽馬世家 冀將冠軍獻父 出身於賽馬世家的蘇偉賢，父親蘇國仁為騎師，爺爺和公公均是馬主。他曾希望當騎師，但礙於體重不符而放棄。惟他於九十年代移居加拿大後開始投身賽馬行業，在當地馬房、農場由策騎員、幼馬訓練員做起，1996年照顧馬匹時不慎受傷後返港，但反成他加入香港馬會的契機。 蘇偉賢於1997年在港擔任策騎員後，曾協助訓練世界馬王「精英大師」；2003年晉升至助理練馬師後，亦曾跟隨方嘉柏等頂尖練馬師，2013年更獲發練馬師牌照。他坦言，參與「打吡」等大賽並獲獎是每名練馬師的夢想，而他最初接觸「新力高升」時馬匹性格平靜，當時便知道牠是有能力的馬。

