沙田大埔巴士線11個月接逾五千投訴　4人投訴同一路線1167次 (附最多投訴路線名單)

專營巴士是港人常用公共交通工具之一，運輸署在上年度首11個月，分別接獲3,104宗有關沙田區和2,054宗有關大埔區內巴士服務的投訴，當中沙田區有765宗投訴來自2位投訴人、大埔區1,167宗投訴來自4位投訴人，又指兩區最多投訴的巴士路線，分別是來往馬鞍山市中心至紅磡紅鸞道的九巴85X線，以及大埔富善邨往返九龍城碼頭的九巴75X線。

運輸署回覆立法會特別財委會書面提問指，沙田區內最多投訴的5條巴士路線的主要投訴內容均涉及服務班次，依次為九巴85X線、火炭駿洋邨至九龍城碼頭的九巴85線、馬鞍山錦英苑至黃大仙的九巴85M線、馬鞍山耀安邨至尖沙咀麼地道的九巴81C線，以及大圍新翠邨至沙田愉翠苑的九巴80K線。署方指，5條路線的2,223宗投訴主要來自兩位投訴人，他們的每宗投訴個案均涉及多於一條巴士線。若不計及有關個案，5條線投訴數字依次為為99、72、55、 67及37宗。

大埔區投訴主要涉車長表現

大埔區方面，九巴75X線期內共接獲1,210宗投訴，主要涉及服務班次，運輸署指有關投訴主要來自4名投訴人，若扣除有關個案該路線投訴數字為43宗。至於第二至五多投訴的大埔區巴士線，依次為大埔富亨邨至西九龍站的九巴271線(90宗)、大埔中心至觀塘碼頭的九巴74X線(87宗)、元朗西至大埔墟站的九巴64K線(81宗)，以及荃灣如心廣場至大埔富善邨的九巴73X線(65宗)，主要涉及服務班次和車長工作表現等。

就如何處理並解決涉及較多投訴的巴士路線，運輸署指若涉及服務穩定性問題，會要求營辦商透過妥善編配車輛和人手調配等方式改善，以按照獲批准的行車時間表營運。至於車長駕駛行為和工作表現，署方會要求營辦商加強培訓車長，並密切留意車長駕駛質素和工作態度。