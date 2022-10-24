沙田大涌橋路小巴遭撞翻1死6傷 兩女司機認危駕等罪候判

沙田大涌橋路去年發生致命交通意外，一輛私家車懷疑跟隨前車衝燈，在路口攔腰撞向小巴，小巴司機被拋出車外，夾在路面和車身之間，重傷不治，車上6名乘客亦受傷。該私家車司機今在區域法院承認危險駕駛致他人死亡及危險駕駛致他人身體受嚴重傷害兩罪，前車司機則承認一項危險駕駛罪，二人分別還押和續准保釋至11月8日判刑，期間法庭會為後者索取社會服務令報告。

官質疑被告 錯誤判斷燈號

辯方求情指，池當日打算出售私家車，接載丈夫和潛在顧客至涉案路段展示車能時受前車誤導而發生意外，雖然立即煞車但可惜太遲。她事發後十分內疚，愧對死者家人，且透過律師向死傷者及其家屬致以誠懇歉意。王的律師則指，王的行為僅限衝燈，意外發生與她的行為無關，王亦是一時分神導致衝燈。惟法官質疑王乃錯誤判斷燈號，但接納她非蓄意衝燈。

被告為33歲私家車司機池燕妮和30歲前車司機王萍，涉案日期為2021年6月13日。案情指，案發當日下午約2時，池駕駛私家車沿沙田圍路往新城市廣場方向的燈口停下，前方為王駕駛的車輛，當時左轉箭嘴已轉綠，但紅綠燈仍為紅燈。王跟隨旁邊的車輛駛前，池跟隨其後終在十字路口與行駛中的小巴雙撞。小巴向左翻側拖行，司機慘被拋出車外，車上6名乘客亦受傷，所有人事發時無配戴安全帶。小巴司機經搶救後不治，池當場被捕，王則在翌日自首。