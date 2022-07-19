沙田大涌橋路校巴交通意外 司機認危駕被判囚5個月 停牌18個月

去年6月初，57歲校巴司機接載55名學童時，在沙田大涌橋路火炭路交界右轉行車線上直駛，高速撞毀交通燈，衝出單車徑，波及一輛私家車和一輛輕型貨車，共造成25人受傷。校巴司機日前承認一項危險駕駛罪，求情指被告曾患肝癌和換肝，需依賴藥物維生，而案發後脊椎受傷，目前不良於行，被告今日於區域法院被判囚5個月，停牌18個月，及須參加駕駛改進課程。

案情指，案發於大涌橋路火炭路交界，時速限制為70公里，被告陳金棠於去年6月4日下午1時許駕駛校巴沿大涌橋路往馬鞍山方向行駛，上載有55人主要為學生以及1名保姆，在富豪花園對出附近從左二線連切四線到只准轉右的右線，該行車線上當時沒有其他車輛，被告經右線越過鄰線車龍，繼續直行直撞石壆，撞毀壆上交通燈、反光牌及6米圍欄，再撞到旁邊一輛私家車，衝出馬路到旁邊斜坡下單車徑。私家車司機、保姆及23名車上學生受傷，同日出院。政府化驗師結論指校巴事發前由時速約78公里收慢至56公里。

辯方早前呈上涉案學校校長及班主任求情信，指被告當時車速約時速70公里，惟按照法例沒有超速，被告從左二線連切四線為右線為越過右四線車輛，而被告案發時任職了該校巴司機2年，加上此前工作共任職校巴司機10年，過往駕駛紀錄良好，僅2017年被罰一次定額告票。辯方續指被告曾患肝癌，接受過肝臟移植，需依賴藥物維生，而案發後脊椎受傷，需臥床1個月治理，目前不能彎腰，不良於行。辯方指被告犯案因一時貪快切線超車，做出錯誤決定，望法庭能輕判緩刑。