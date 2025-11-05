沙田官立小學應試准用簡體字 校方：無意圖取代繁體字 教育局：教學語言政策未有改變(更新)

網傳沙田官立小學發出特別通告，稱准許校內測驗及考試使用簡體字作答，解釋旨在為內地背景或習慣使用簡體字的學生提供「更友善的評核環境」，同時讓本地學生有機會認識兩種中文書寫體系。

社交平台近日流傳沙田官立小學，周一（3日）發出由校長李麗梅致家長的特別通告，主題為「有關『二至六年級測驗及考試中簡體字使用』事宜」。通告表示接受小二至小六學生在校內測驗及考試中，使用「符合國家語言文字規範的正規簡體字作答」。

為內地背景學生提供更友善環境

沙田官立小學回覆《am730》稱，就校方昨日發出有關「二至六年級測驗及考試中簡體字使用」通告，接受學生使用規範的簡體字為校本決定，主要出於對學生福祉的考量，並無意圖以簡體字取代繁體字。此外，在制定相關措施時已參考全港性系統評估(小三、小六)的處理方式。校方強調一直重視教導學生掌握繁體字，透過系統性的教學和豐富多元的學與教材料，幫助學生書寫和閱讀繁體字，以提升他們的語文能力和溝通技巧。校方明白家長的關注，將根據實際情況適時為有需要的學生提供支援，以促進學生學習。

教育局稱不論學生背景 同樣需學繁體字融入香港社會

教育局回覆《am730》稱已提醒沙田官立小學須持續檢視和優化校本評估政策，如有改動須作全面諮詢及向持份者作充分解說，協助家長明白有關安排，局方會繼續與校方保持緊密聯繫，提供適切意見及支援。教育局強調，政府的教學語言政策未有改變，因應不同學習階段及需要，學生應具備正確認讀書寫漢字的能力。無論學生的背景，同樣需要學習繁體字，以便溝通傳意，融入香港社會；如同學尚未學習繁體字，學校定必給予適切支援，照顧他們在過渡時期的需要。至於學校考試、測驗及練習，是否容許學生用簡化字作答，則要視乎校本的教學實況而定，例如考慮學習重點、評估重點等因素，不能一概而論。