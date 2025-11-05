沙田官立小學應試准用簡體字 校方：無意圖取代繁體字 教育局：教學語言政策未有改變(更新)

網傳沙田官立小學發出特別通告，稱准許校內測驗及考試使用簡體字作答，解釋旨在為內地背景或習慣使用簡體字的學生提供「更友善的評核環境」，同時讓本地學生有機會認識兩種中文書寫體系。
社交平台近日流傳沙田官立小學，周一（3日）發出由校長李麗梅致家長的特別通告，主題為「有關『二至六年級測驗及考試中簡體字使用』事宜」。通告表示接受小二至小六學生在校內測驗及考試中，使用「符合國家語言文字規範的正規簡體字作答」。
為內地背景學生提供更友善環境
沙田官立小學回覆《am730》稱，就校方昨日發出有關「二至六年級測驗及考試中簡體字使用」通告，接受學生使用規範的簡體字為校本決定，主要出於對學生福祉的考量，並無意圖以簡體字取代繁體字。此外，在制定相關措施時已參考全港性系統評估(小三、小六)的處理方式。校方強調一直重視教導學生掌握繁體字，透過系統性的教學和豐富多元的學與教材料，幫助學生書寫和閱讀繁體字，以提升他們的語文能力和溝通技巧。校方明白家長的關注，將根據實際情況適時為有需要的學生提供支援，以促進學生學習。
教育局稱不論學生背景 同樣需學繁體字融入香港社會
教育局回覆《am730》稱已提醒沙田官立小學須持續檢視和優化校本評估政策，如有改動須作全面諮詢及向持份者作充分解說，協助家長明白有關安排，局方會繼續與校方保持緊密聯繫，提供適切意見及支援。教育局強調，政府的教學語言政策未有改變，因應不同學習階段及需要，學生應具備正確認讀書寫漢字的能力。無論學生的背景，同樣需要學習繁體字，以便溝通傳意，融入香港社會；如同學尚未學習繁體字，學校定必給予適切支援，照顧他們在過渡時期的需要。至於學校考試、測驗及練習，是否容許學生用簡化字作答，則要視乎校本的教學實況而定，例如考慮學習重點、評估重點等因素，不能一概而論。
通告指校方「一直致力營造共融、公平的學習環境，並重視培養學生的國際視野與文化適應力」。接受使用簡體字是為照顧學生背景日趨多元的學習需要，並參照香港教育局及香港考試及評核局對公開考試的相關指引。
不會因字體而扣分或影響成績
通告表示此安排可為內地背景或習慣使用簡體字的學生，提供更友善的評核環境。同時亦可讓本地學生有機會認識兩種中文書寫體系，提升其閱讀與溝通能力。惟校方強調，評分重點不會考慮字形，學生如使用簡體字作答，不會因字體而扣分或影響成績，惟字跡要清昕避免致誤解。
若學生已掌握繁體字 須刻意轉用簡體字
校方亦強調，繁體字仍是香港教育體系的主流書寫標準，學生必須掌握以應對未來需要，學校中文課程亦以繁體字為主要教學內容，「若學生已掌握繁體字，無須刻意轉用簡體字作答。」校方最後表示：「我們深信，在理解與尊重差異的基礎上，學生能夠更合面地掌握語文運用，並為未來學習與發展尊定堅實基礎。」
教育局曾指沒有計劃規範學生學習簡化字
教育局於2016年曾表示，繁體字廣泛應用於香港的社會生活層面，學生必須掌握繁體字，以便學習和溝通傳意，為升學和工作準備，繁體字的地位毋庸置疑，局方從來沒有倡議以簡化字取代繁體字，亦沒有倡議以簡化字取代繁體字，並沒有計劃在中、小學階段規範學生在常規課堂内學習簡化字，亦並不評審以簡化字編纂的教科書。
教育局表示，簡化字的認讀，絕不能過早開始，尤其是小學階段，學生如果同時學習繁簡二體，反會造成識字和寫字上的干擾，容易混淆字形，局方建議學生學習漢字，要先充分掌握繁體字；待學生具備繁體字的基礎後，在中學階段，按學習需要和在適當情況下，酌量認讀簡化字。
考評局已准文憑試中文答卷用簡體字
香港考試及評核局目前已批准考生在文憑試中文答卷，使用合符規範的簡體字，考生亦可於同一答卷採用繁體字和簡體字。