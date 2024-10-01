沙田新城市廣場派商場購物券增新設施　國慶人流營業額升逾一成

十一國慶，是內地黃金周，亦是香港人假期，加上今年不少商場及商戶推出優惠，街上人流暢旺。沙田新城市廣場國慶期間特別推出連串國慶黃金周優惠，除聯乘場內約50個品牌、提供逾100項國慶假期購物優惠，更推出10.1黃金周「秋日購物賞」大派逾12萬張總值超過4,000萬元商場電子購物禮券，並響應香港戲院商會舉辦的10.1半價睇好戲活動，及聯同Movie Town 舉行10月戲票買一送一推廣等，加上場內兩大新增設施仙人掌綠植園 – Cactus Park、Chill Park 人氣「Panda Me聯『萌』企劃」熊貓主題活動，以及全球最大樂高立體情景模型《清明上河圖》展覽帶動場內人流及生意額。新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯小姐，連串推廣成功刺激商場在國慶假期人流及營業額升12%及15%，當中以特色餐飲食肆、親子服裝及玩具、生活百貨等商戶類別最為受惠。