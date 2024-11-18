沙田新城市廣場煙火匯演 散場電梯「塞人」險出意外 網民：無人踩人都偷笑

為慶祝沙田新城市廣場40周年，商場於上周六（16日）晚上8時30分舉行煙火匯演《沙田同心同行40載：冬日閃亮花火祭》，綻放2024枚煙火，歷時8分鐘，再加上現場聖誕燈飾及裝置亦會同步亮燈，吸引大批市民在商場戶外空間及附近地區觀賞。活動完結後大批人潮在新城市廣場離開，其中有扶手電梯幾乎出現「塞人」意外，保安催促人流盡快向前行，及在電梯上層「截人」，及時避免危險發生。

影片引發網民熱議，「好得人驚，分分鐘人踩人」、「無人踩人都偷笑」、「好彩冇事」、「停扶手梯是常識吧」、「明知咁多人落去電梯，點解唔一早關停佢，好彩冇意外姐」、「唔怪得最後4條梯全部較晒向上行」、「好明顯管理公司經理(驗)不足，呢啲情況一早關咗扶手梯先」、「好多人無危機意識，人山人海，落完電梯企係到兩頭望，快x啲走開，睇到眼火爆」。

網民藉機批港鐵左右兩邊企 「咪會咁囉塞死晒攬炒」

並有網民藉此批評港鐵加強宣傳搭電梯時應「左右兩邊企」而非「左行右企」的政策，「左右企定咪會咁囉，塞死晒攬炒」、「之後地鐵兩邊企人都會咁，因為有啲人會企喺梯口兩頭望塞住後面」、「左右兩邊企，要出事會大鑊過左行右企」、「贊成兩邊企既人唔該你地擘大隻眼睇下」，亦有人回應「應該又唔關事嘅，人流太多左行右企都會係變左左右都企，其實應該熄電梯」。