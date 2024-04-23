沙田渠務奪命意外｜兩工人疑沙井吸入沼氣亡　甯漢豪：清洗毋須進沙井　渠務署已停所有同類工程

沙田源禾路發生嚴重工業意外，兩名渠務工人在3至4米深的沙井工作期間，懷疑吸入沼氣暈倒，送院後證實死亡。發展局局長寗漢豪今早(23日)出席立法會一個委員會會議時主動回應事件。她對今次意外表示深切哀悼，認為工人清洗渠道毋須進沙井，但為審慎起見，除了涉事的渠務工程已暫停，政府亦會暫停所有與今次意外同類清洗地底渠管的工程，確保所有承建商及工人，明白有關工序。
寗：清理渠管毋須進沙井
寗漢豪說，清理渠管的工作，工人毋須走進沙井，只需在地面高壓噴水已可以，但為何仍會出現今次事故，將會是當局調查方向之一，政府在事件調查後會作相應跟進，並全力協助死者家屬，以及希望事件中另外兩位傷者早日康復。
渠務署：全力配合勞工處及警方調查
渠務署署長莫永昌亦對事件表示難過，並向2名死者家人致以深切慰問，同時確認根據擬定程序，工人只須從沙井外引入高壓水喉清洗污水渠，毋須進入沙井工作，署方會全力配合勞工處及警方調查，將聯同承建商提供即時適切協助，強調一向非常注重工地安全，已即時要求承建商及分判商停止有關工作，進行安全檢查，亦已暫停署方轄下所有同類工程，至確認承建商和工作人員已採取所需安全措施為止。
勞工處就指，接報後已即時派員到現場，正調查事故原因。
意外事發在午夜前，當時有6名外判工人在源禾遊樂場進行渠務工程，當中4人先後進入約3至4米深的沙井，相信是吸入硫化氫後不適，2人自行爬出，清醒送往威爾斯醫院治理。其餘2名分別26及34歲工人暈倒，要由消防到場救出，現場消息指他們當時已無呼吸脈搏，送院後證實死亡，死因有待驗屍後確認。