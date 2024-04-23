沙田渠務奪命意外｜兩工人疑沙井吸入沼氣亡　甯漢豪：清洗毋須進沙井　渠務署已停所有同類工程

寗漢豪說，清理渠管的工作，工人毋須走進沙井，只需在地面高壓噴水已可以，但為何仍會出現今次事故，將會是當局調查方向之一，政府在事件調查後會作相應跟進，並全力協助死者家屬，以及希望事件中另外兩位傷者早日康復。

渠務署：全力配合勞工處及警方調查

渠務署署長莫永昌亦對事件表示難過，並向2名死者家人致以深切慰問，同時確認根據擬定程序，工人只須從沙井外引入高壓水喉清洗污水渠，毋須進入沙井工作，署方會全力配合勞工處及警方調查，將聯同承建商提供即時適切協助，強調一向非常注重工地安全，已即時要求承建商及分判商停止有關工作，進行安全檢查，亦已暫停署方轄下所有同類工程，至確認承建商和工作人員已採取所需安全措施為止。

勞工處就指，接報後已即時派員到現場，正調查事故原因。